Milliárdok az indonéz sztrádafizető rendszerre

Tavaly közel 43 milliárdos veszteséget "ért el" a 2020-ban az állami MVM által a kormányfő felcsúti barátjának érdekeltségeitől megvett hatalmas áramtermelő. Az MSZP tiltott állami támogatás gyanújával Brüsszelhez fordul.

42,7 milliárd forintos veszteséget termelt 2020-ban a Mátrai Erőmű - hívja fel a figyelmet Facebook-posztjában Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. Az az erőmű, aminek a megszerzése során az állam kifizetett Mészáros „nemstróman” Lőrinc érdekeltségeinek több mint 23 milliárd forintot. Erre mondják, hogy a hülyének is megéri: megvenni a veszteséget az Orbán-kormány által Magyarország leggazdagabbá tett oligarchájától, sok pénzért - írja. Persze Orbán nem hülye: neki az az érdeke, hogy Mészáros biznisze menjen, az adófizetők pénze (a mi pénzünk) pedig mindenre is elég - fogalmaz az ellenzéki politikus. Nehéz erre a működésre szavakat találni. De ha az első dühkitörésen túl vagyunk, felmerülnek kérdések, és van lehetőség ellenlépésekre. Mert hogyan sikerült a Mátrai Erőmű értékelésére felkért, nemzetközileg elismert, PricewaterhouseCoopers (PwC) nevű tanácsadónak olyan eredményre jutnia, ami alapján az államnak súlyos tízmilliárdokat kellett fizetnie a cégért, hogy utána tovább önthesse bele az adófizetői tízmilliárdokat? Nem látták vagy nem értették a piaci folyamatokat? Esetleg a gombhoz varrták a kabátot, vagyis előbb kapták meg Orbán és Mészáros megállapodásának végeredményét, és azt próbálták meg lepapírozni? Ez is megérne egy alapos vizsgálatot - véli Tóth Bertalan. Azt azonban már most kijelenti – amit eddig is mondtak, de most már bizonyítékot is lát rá –, hogy az erőmű megvásárlásakor nem piaci alapú döntés született. Mert piaci alapon senki nem vette volna meg Mészárostól a közreműködésével földbe állított erőművet. Ez pedig azt jelenti, hogy az állam a cég veszteségének átvállalásával és a vételár kifizetésével mintegy százmilliárd forint értékben nyújtott támogatást az Opus Global Nyrt.-nek és a Status Energy Magántőkealapnak (leánykori nevükön Mészáros „nemstróman” Lőrincnek). Márpedig ezek a társaságok az Európai Unió versenypiacán működnek, amit főszabály szerint tilos állami támogatásokkal torzítani. Jogsértés esetén a tiltott állami támogatás visszakövetelhető. A korábban általa ígért büntetőfeljelentésen túl ez az, amit az MSZP meg fog lépni: tiltott állami támogatás miatt is panaszt tesznek az Európai Bizottságnál. Az eljárástól a Mészáros Lőrinc érdekeltségeinek nyújtott, tiltott előny visszaszerezését várják. Véget kell vetni a fideszes rablópolitikának, amely nem szól másról, mint a közpénzek minél gyorsabb és nagyobb megcsapolásáról, a meglévő értékek lerablásáról, és a közösség érdekeinek semmibe vételéről - írja posztjában Tóth Bertalan. A tavaly az állami MVM által Mészáros Lőrinc érdekeltségeitől megvásárolt Mátrai Erőmű hétfőn, határidő előtt néhány órával leadott mérlegük tanúsága szerint a 2019-es mínusz 5,9 milliárd után tavaly még brutálisabb, 42,7 milliárd forintos adózás utáni veszteséget ért el. A német tulajdonosok alatt évtizedekig busás nyereséget termelő cég Mészáros Lőrinc három évvel ezelőtti megjelenésekor fordult veszteségbe. A kormányfő felcsúti barátjának érdekeltségei ennek ellenére közel tízmilliárdnyi osztalékot kivontak az ország második legfontosabb áramtermelőjéből, majd - legalábbis Orbán elmondása szerint - az egység azonnali bezárásával fenyegetett. (Barátságuk ennek ellenére töretlen.) Az MVM a PwC vagyonértékelése alapján vételárként 17,44 milliárdot, hitelkiváltás címén pedig további közel ötmilliárdot fizetett ki Mészároséknak. A megvásárolt "portéka" továbbműködtetése újabb tízmilliárdokat igényelt az új gazdától.