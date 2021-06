„Gyermekded, de legalább vicces” – a kormány Karácsonyék akciójáról

Június 15-től él majd a digitális oltási igazolvány – hangzott el a Kormányinfón.

A járvány harmadik hullámát sikerült letörni, az új betegségek száma alacsony, a tesztek egy százaléka pozitív, ez egyértelműen az oltásoknak köszönhető – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely. A betegségben mostanában elhunytak egyike sem volt beoltva – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Aki átesett a fertőzésen, az is beoltathatja magát, minden oltóanyagból bőven áll rendelkezésre, a regisztrációtól számított legkésőbb három napon belül megkapja az oltást. A magyar népesség 54 százalékát oltották be eddig, így a nyájimmunitás közelében vagyunk a betegségen átesettek számát és a látenciát tekintve. A második oltást 3.6 millió ember kapta meg, így most már mód van az egyes vakcinák hatásosságának vizsgálatára. Eszerint a 3.6 millió emberből 8193-an kapták meg az oltás után a betegséget, közülük 524-en haltak meg, hét napon túl 455-en. Vagyis ha az egész társadalom be lett volna oltva, nagyjából 900-an lettek volna, akik meghalnak. Pfizer oltások után 3657 betegséget regisztráltak és 268-an haltak meg, de fontos tényező, hogy a legtöbb idős ezt a vakcinát kapta. A Moderna esetében 209 ezer oltásra 204 betegség jutott, 25-en haltak meg. Az Astra Zeneca oltást 181 ezer embernek adták be, 816 betegséget regisztráltak és 12-en haltak meg. Az orosz Szputnyik oltást 809 ezer embernek adták be, ezt követően 697-en kapták el a COVID-ot, 13-an haltak meg. A Sinopharm esetében 848 ezer oltást követően 2 800 betegség mellett 206 halottat regisztráltak. A számok kapcsán Gulyás Gergely azt hangsúlyozta, hogy mindegyik oltás biztonságos, de a Szputnyiknak kiugróan jók az adatai. Az EU-s védettségi igazolványról is beszélt a miniszter. Ez digitális és papír alapú is lesz, a digitális formája június 15-re áll rendelkezésre majd. A magyar igazolvány QR-kódja ezt követően az oltás típusát és mindkét oltás dátumát tartalmazza majd. Az uniós szabályozás július 1-el lép majd életbe. Máig 12 tagállammal sikerült megállapodni a magyar igazolvány használatáról, az online változat is alkalmas lesz az EU-s „green card” kiváltására. Az EU-s szabály szerint kötelezően kell elismerni az EU gyógyszerügynöksége által elismert oltóanyagokat, a többiről kétoldalú megállapodások köthetők. A kormány szerint a Sinopharmot és a Szputnyikot is várhatóan elismeri majd az uniós gyógyszerügynökség. Ezért július 1-től várhatóan szinte teljes utazási szabadság lép életbe az EU-n belül. A kormány önkormányzati járda- és útpályázatokat is tárgyalt szerdán, erre 6 milliárd forint állt a rendelkezésre, de az önkormányzatok ezen felül további 23 milliárdra pályáztak, így 20 milliárddal megnövelték a keretet. A fővárosi önkormányzat által a Fudan egyetem Magyarországra költözése miatt szerdán újranevezett utcákkal kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, hogy Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina akciója gyermekded, de legalább vicces. Egyébként a lépést nem akarja kommentálni, mivel az utcanevek önkormányzati hatáskörbe tartoznak. – Ha a fővárosi önkormányzat ebben kívánja kiélni saját politikai elképzeléseit, ehhez csak sok sikert tudunk kívánni – mondta. A Fudan egyetemről egyébként azt is mondta, az „egyelőre tervezőasztalon van, ha lesznek konkrét tervek, akkor dönt majd a kormány”. Azzal kapcsolatban, hogy Karácsony Gergely azt nyilatkozta korábban: a kormányból pénzt ígértek neki, ha nem indul miniszterelnök-jelöltként, a miniszter azt mondta, „szánalmas, ahogy Karácsony Gergely hetek óta menekül az újságírók elől és hazugságból hazugságba keveri magát, de nem a mi problémánk”. Eközben 41 fővárosi tanácsadó évente 351 millió forint közpénzt visz haza és a főváros brüsszeli irodája is éves szinten százmillió forintnál több pénzbe kerül – mondta egy másik kérdésre válaszolva. Gulyás Gergely szerint nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani azoknak a nyilatkozatoknak, hogy Orbán Viktor külföldről akarják megbuktatni, mivel a rendszerváltás óta az ország szuverén, a választópolgárok döntenek arról, hogy ki kormányozzon. A kormány azt is fontolgatja, hogy többletszabadságot nyújt az egészségügyben dolgozóknak idén, erről a jövő heti kormányülésen születhet döntés. A paksi bővítés engedélyezése halad, a határidő idén ősszel jár le, a kormány reményei szerint az Országos Atomenergia Hivatal megadja addig a szükséges engedélyeket, és tartható lesz a 2029-es végdátum.