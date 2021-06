"Interjút" adott a fehérorosz ellenzéki, akit Lukasenka szállíttatott le egy repülőről

Raman Prataszevics az állami médiában szerepelt - azt gyanítják, kényszerből.

A bebörtönzött férfi ebben arról is beszélt, hogy a Lukasenka elleni fellépésnek egyelőre nincs értelme és azt javasolja az ellenzéknek, hogy várjanak egy alkalmasabb pillanatra. Az egész műsor egyébként azt a hatalomnak kedvező narratívát kívánta erősíteni, mely szerint a hatóságok nem is tudták, hogy Raman Prataszevics azon a járaton tartózkodik, amelyet egy hamis bombafenyegetés ürügyén leszállítottak Minszkben. Az ellenzéki aktivista szerint utóbbit egy olyasvalaki tehette, akivel neki személyes konfliktusa volt. Azonban konkrét neveket nem mondott. A férfi egyébként közvetlenül letartóztatása után egy nappal is megjelent már az állami médiában. A börtönben készült videóban gyorsan és monoton hangon arról beszélt. Ebben bevallotta, hogy tömeges zavargásokat szervezett. Lengyelországban élő szülei ugyanakkor úgy látták, a vallomás kényszerített volt - írja beszámolójában az Euronews. Egyik közeli támogatója azt állítja, csak kényszerből szerepelt a műsorban. Mint lapunk is megírta , nemzetközi felháborodást váltott ki, hogy a Ryanair ír légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát földre kényszerítették Minszkben. A fehérorosz hatóságok bombafenyegetéssel indokolták a lépést. A gép földre kényszerítését követően őrizetbe vették a rajta utazó Raman Prataszevics fehérorosz ellenzéki újságíró-aktivistát és orosz barátnőjét. A fedélzeten egyébként nem találtak robbanószerkezetet.