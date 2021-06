Még radikálisabb az utódjelölt az Osztrák Szabadságpártban

A napokban lemondott, mérsékeltnek tartott Norbert Hofer helyére az egykori radikális belügyminiszter, Herbert Kickl a favorit.

„Kész vagyok a pártelnöki feladatot vállalni“ - jelentette ki Herbert Kickl a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) parlamenti frakciójának vezetője már három héttel azelőtt, hogy a párt 2019-től megválasztott elnöke, Norbert Hofer június 1-én bejelentette visszalépését. Az 50 éves Hofer az elmúlt három hetet egykori, átmeneti bénulást okozó repülőgépbalesetének a rehabilitációjával töltötte, hétfő délutáni, általános meglepetést keltő bejelentésében hangoztatta, elment a kedve attól, hogy állandóan azt üzenik neki, hogy nincs már helye a pártban. Inkább visszavonul, s elhagyja a politikát. A kereszténydemokrata családból származó Hofert 2019-ben választották meg a párt első emberének, amikor elődje, Heinz-Christian Strache 14 évi elnökösködés után belebukott a titokban felvett, úgynevezett Ibiza-videóba, amely az ő korruptságát tárta a világ elé. Hofer korábban főleg ideológiai síkon jeleskedett, országos hírnévre akkor tett szert, amikor az államelnökségért kiállt megküzdeni a zöld Alexander van der Bellennel, mindmáig elnöklő közgazdász politikussal, s meglepetésre alig maradt le mögötte. A vitasorozaton az előtte és utána is békülékenynek, konszenzusra törekvőnek mutatkozó Hofer oroszlánkörömöket villogtatott, s agresszív fellépésével bizonyította, hogy helyén van a szélsőséges pártban. Amúgy maradna most is, csak a pártszervezés fáradságos teendőiről mondana le, megtartaná viszont jól jövedelmező parlamenti alelnöki pozícióját. Amióta Hofer átvette az irányítást bukott elődjétől, igyekezett az FPÖ-t konszolidálni. Az egy számjegyűsre zsugorodott pártot visszaemelte 20 százalékra, s a belső feszültségeket sikerrel tompította. De ahogyan a párt nagy öregje, a szalonképtelenségére büszke politikus, Andreas Mölzer hétfő este a bécsi állami televízióban elmondta, Hofer egyáltalán nem foglalkozott azzal, hogy a 2017-19 között kormányon volt pártját ellenzéki munkára fogja. Ezt a teendőt egyedül Kickl végezte el, aki elsősorban a covid elleni védőoltás ellen lázította embereit, s részt vett a főleg szélsőséges radikálisok által kezdeményezett, olykor erőszakba is torkoló hétvégi tüntetéseken. A karintiai származású, 53 éves, szikár Kickl, aki politológiát, történelmet, filozófiát is tanult az egyetemen, de sohasem fejezte be tanulmányait, az FPÖ legendás főnökének, Jörg Haidernek a beszédírójaként vált ismertté. Amikor a szabadságpárt kettészakadt, ő az eredeti kemény vonalat vivő Strache mellett maradt, s jutott fel a párt legfelső köreibe. Az FPÖ kormányzása idején keménykezű belügyminiszter lett, erősítette a fegyveres erőket, abriktolta a migránsokat, s egy puccsszerű akció megszervezésével a teljes ausztriai szélsőjobb archivált anyagait kilopatta a szövetségi alkotmányjogi hivatalból. Amikor az Ibiza-botrány miatt Strachénak el kellett hagynia a kormányt, az osztrák kancellár minden erővel azon fáradozott, hogy a belügyet is megtisztítsa vezetőjétől. A legnagyobb esélye annak van, hogy a sokadik alkalommal válságos helyzetbe került szabadságpártot Kickl megválasztásával lehet konszolidálni. A parlamenti frakció egy emberként áll mögötte, országosan is népszerű a saját pártjában, Tirol, Karintia, Burgenland pártszervezetei már biztosították hűségükről. Az FPÖ alkotmánya szerint a párt irányítását most a rangidős Harald Stefan alelnök, parlamenti képviselő, simmeringi pártfőnök veszi át addig, amig nem kerül sor előre hozott, törvényes utódot jelölő pártkongresszusra. Kickl szeretné, ha erre már a nyáron sor kerülne, s átvehetné a hatalmat, mégha ez a Kurzzal kialakult konfliktusa miatt azt is jelentené, hogy az FPÖ tartósan ellenzékbe marad. Eldöntetett: június 7-én döntenek a pártvezetők a kongresszus időpontjáról. Az FPÖ eltolódása a szélsőségek felé viszont erősítené a zöldek és a liberálisok politikai súlyát. A karintiai Kicklnek egyetlen igazi kihívója lenne, a párt elnökhelyettesi tisztségét betöltő Manfred Haimbuchner, aki Felső-Ausztriában koalícióban kormányoz a helyi néppártiakkal. A tartományban helyhatósági választásokat tartanak szeptemberben, a 43 éves politikusnak helyi harcokat kell vezetnie, országos porondra csak ezután léphetne. Ő mindvégig kitartott Hofer mellett, s utólag is a párt legfontosabb feladatának mondta, hogy bármikor kormányra kerülhessen. Nyilván Kickl igyekszik kielőzni a vetélytársat. Haimbuchner mellett emlegetik a nála nem sokkal idősebb stájer pártvezető indulását is. Mario Kunasek neve országosan ismert, két éven át védelmi miniszter volt. A szabadságpártban kirobbant hatalmi harcok csak fokozzák az osztrák belpolitikai élet feszültségeit. A nagyobbik kormánypárt, az ÖVP a koalíciós partner zöldek által irányított igazságszolgáltatással harcol, a szociáldemokraták viszont váratlanul egy százalékra csökkentették a néppárttal szembeni lemaradásukat. A válság idején nagyon jót tett az SPÖ-nek, hogy a párt vezetője „civilben“ elismert virológus, de az is, hogy a bécsi tartományt és a fővárost irányító polgármester, Michael Ludwig minden várakozást felülmúló ügyességgel vezeti Bécset.