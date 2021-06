Meghalt Dornbach Alajos

Egy olyan jogszabályon dolgozik a kormány, amellyel kötelezhetik a pedagógusokat és az egészségügyi dolgozókat, hogy közöljék, be vannak-e oltva koronavírus ellen, ha ezt a diákok, szülők vagy a betegek kérik - derült ki a csütörtöki Kormányinfón.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Infostart kérdésére közölte: szeretnének egy ilyen szabályozást elfogadni. A kérdés már korábban is felmerült, akkor a kancelláriaminiszter "jogos igénynek" nevezte a tanárok, ápolók, orvosok oltottságával kapcsolatos tájékoztatást. Az érdekvédelmi szervezetek kétkedve fogadták a bejelentést. Komjáthy Anna, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának elnöke a Népszavának azt mondta: az elvárás jogos lehet, de akkor a tanároknak is legyen joguk megtudni, hogy azok a 16-18 éves diákok, akik már felvehetik az oltást, illetve a szüleik is be vannak-e oltva vagy sem. Emlékeztetett: többször előfordult, hogy egy igazoltan koronavírusos szülő iskolába engedte a gyermekét, és ez csak azt követően derült ki, miután az iskolában is elindult a fertőzés. Komjáthy Anna szerint egy ilyen jogszabályt ráadásul csak akkor lehetne bevezetni, miután a kormány felvállalta, hogy kötelezővé teszi az oltást. Hasonlóan vélekedett Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke is. Szerinte amíg az oltás nem kötelező, addig senkin nem lehet számon kérni, be van-e oltva vagy sem. A PSZ azt is diszkriminatívnak tartja, hogy kiemelnének egy-egy foglalkoztatotti csoportot. Gosztonyi Gábor szerint ha valóban lesz ilyen törvény, akkor az Operatív Törzstől azt is követelni lehet majd, hogy nyilvános adatbázisukban visszamenőlegesen tüntessék fel a koronavírusban elhunytak foglalkozását - így kiderülhet az is, mennyi tanár esett áldozatául a járványnak, miután a pedagógusokat, mint "kiemelt csoportot" az utolsók közé sorolták az oltási tervben. A készülő jogszabályról Gulyás Gergely egyelőre csak annyit árult el: felvették a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökével, Péterfalvi Attilával, vele fognak egyeztetni. Az érdekvédelmi szervezeteket egyelőre nem keresték meg.