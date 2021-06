Meghalt 26 Covid-beteg, 269 új fertőzöttet regisztráltak

A miniszterelnök közölte, hogy a 12-15 évesek oltásához kampányt egyelőre nem akarnak indítani, és nem látja, hogy a magyar tudományos közösségben ez a vita a nyár vége előtt nyugvópontra jutna.

A tegnap beadott oltások száma jól mutatja, hogy megváltoztak a dolgok. Ennek köszönhető, hogy mind a megbetegedések, mind a halálozások száma csökken – közölte Orbán Viktor a szokás szerint péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjúban. A miniszterelnök elmondta a friss járványügyi adatokat.

Arról beszélt, hogy most már az emberek „nem rohamoznak meg minket, meg a háziorvosokat és oltópontokat”, ezért csökken azok száma, akik az első adag oltást kapták meg.

Kijelentette, hogy majdnem 17 millió adag vakcinánk lesz a jövő év végéig, így „oltásbiztonságban vagyunk”. Úgy vélekedett, hogy emiatt Magyarországon senkinek nem kell aggódnia, hogy ha akár jön egy következő hullám, vagy ha kiderül, hogy a vakcinákkal hamarabb veszítik el a védettségüket az emberek a most ismertnél, mert akkor is mindenkit nem egyszer, hanem kétszer be tudunk oltani. Közölte, hogy a magyar lakosság 38 százaléka kapta meg már mindkét oltását, de van két és fél millió ember, aki nem kért vakcinát. Ezért nem ésszerű fenntartani a jelenlegi egészségügyi kapacitást az oltásokhoz, így

Hangsúlyozta, hogy az a kényelmes helyzet megváltozik, hogy a háziorvos is beolthat, ezért aki oltást akar, az a következő napokban menjen el beoltatni magát, mindenki jobban jár. Arra a felvetésre, hogy mi a helyzet a 12 és 15 év közöttiek oltásával, azt mondta, hogy sok az információ, amiben nehéz kiigazodni. Szavai szerint nem telt el elég idő a járvány indulása óta, így nehéz érvényes állításokat megfogalmazni. Azt mondta, hogy ő az óvatosabbak közé tartozik, mégiscsak gyerekekről van szó, de elzárni sem akarják a szülőket attól, hogy ha akarják, beoltathassák a gyerekeiket.

Ehhez türelmet kért. Hozzátette, hogy most a felnőttek a kiskorúakat a védettségi igazolványukkal bárhova elvihetik, ezekkel a feltételekkel érdemes szerinte „elmenni a nyár végéig”. Kiemelte, hogy most már az egyéni felelősségen van a hangsúly, egyéni felelősség, hogy ki oltatja be magát. A miniszterelnök elmondta azt is, hogy valószínűleg még ma döntenek arról, hogy a közeljövőben újra összeülhetnek az önkormányzati képviselő-testületek. Ez azt is jelenti, hogy ismét a testületek döntenek a helyi ügyekről, és nem a polgármesterek saját hatáskörben. A pedofiltörvény is szóba került az interjúban. Erről kissé zavarosan elmondta, hogy nem akarnak beleszólni mások életvezetésébe, de a pedofil bűncselekmény mindennek a legalja, az a legsúlyosabb bűn, az internet pedig új csatornát nyitott ebben. Hozzátette, hogy büntetni akarják azokat, akik a szabályokat megszegik. Nagy Katalin műsorvezető felvetette, hogy ma van június 4-e, a Trianoni szerződés évfordulója, erre emlékezve pedig a Nemzeti Összetartozás Napja. Orbán Viktor szerint azért döntöttek 11 évvel ezelőtt úgy, hogy a „nemzeti országvesztés napjából” nemzeti összefogás legyen, mert akiket elszakítottak tőlünk, azok lélekben mindig velünk maradtak. És mégis csak sikerült 100 év után megtartani őket. Nem akarunk úgy élni, hogy egy örökké vereségre ítélt népnek tartjuk magunkat. Tehetséges nép vagyunk, miért ítélnénk magunkat az idők végéig vereségre? Ebből akarunk kijönni. Orbán az interjú során beszélt arról is, hogy mi egy nagy nemzet vagyunk, amely csak hátrányát láthatja annak, hogy ha elszigeteli magát. Nekünk ki kell menni a világra, a világgazdaságban való részvétel rengeteg előnyt hozhat nekünk. A miniszterelnök úgy gondolja, hogy barátokat kell gyűjteni a külpolitikában és nem ellenségeket, ezeket a barátságokat pedig gazdasági együttműködésre kell váltani. Röviden kitért arra is, hogy a dán kémbotrány kapcsán vizsgálják, Magyarországon is történtek-e lehallgatások. – Az EB-re hogyan készül? – tette fel az utolsó kérdést Nagy Katalin. Orbán Viktor azt felelte, hogy most éppen nem boldog, mert hosszú hónapok óta arra készült, hogy egy nagy magyar csillagot látunk majd a pályán, azonban vissza kellett utaznia Németországba, mert a szövetségi kapitány, Marco Rossi úgy döntött, hogy kihagyja a csapatból a sérült Szoboszlai Dominikot . A miniszterelnök ezért most egy rosszkedvűbb állapotban van. Ezután arról beszélt, hogy a magyar ember közösségi ember, és belefonódik sok nemzedék életébe, egy közös sorsba. A kormányfő egy nagyszerű nyárra, vagy nagyszerű európai bajnokságra szám, akkor is, ha innen Szoboszlai Dominiknak csak a jókívánságainkat küldhetjük. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón közölte, hogy a járvány harmadik hullámát sikerült letörni, az új megbetegedések száma alacsony, a tesztek egy százaléka pozitív, ez egyértelműen az oltásoknak köszönhető. Az EU-s védettségi igazolványról elmondta, hogy digitális és papír alapú is lesz, a digitális formája június 15-re áll rendelkezésre majd. A kormány szerint a Sinopharmot és a Szputnyikot is várhatóan elismeri majd az uniós gyógyszerügynökség. Ezért július 1-től várhatóan szinte teljes utazási szabadság lép életbe az EU-n belül.