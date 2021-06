Orbán Viktor: A tömeges oltásról átállunk a készenléti oltásra

Bár a gyülekezési szabályok észszerűtlenek és életszerűtlenek, már biztos, hogy szombaton lehet tüntetni a „kínai diktatúra elitegyeteme” ellen. A szervezők tömegre számítanak.

Némileg módosul a kínai Fudan Egyetem létesítése elleni tiltakozás programja. Az oltási igazolvánnyal rendelkezőket létszámkorlát nélkül, a Kodály Köröndél és az Andrássy út végénél beengedik a tüntetés területére, ötszáz fős csoportokba csak azokat sorolják be, akik nem rendelkeznek ilyen igazolással – tájékoztatta lapunkat Jámbor András, a demonstráció szervezője, a Szikra Mozgalom alapítója és országgyűlési képviselőjelöltje. Ahogyan arról a Népszava is beszámolt , június 14-ig, a parlamenti ülésszak végéig a gyülekezési jog csak korlátozásokkal érvényesülhet. Jelenleg ötszáz ember alatt lehet szabadon tüntetést tartani, ha viszont a létszám meghaladja az ötszáz főt, akkor kötelező a védettségi igazolás. Jámbor Andrásék ezért eredetileg azt találták ki, hogy külön ötszáz fős demonstrációkat jelentenek be egymás mellé, majd a különböző csoportok egymás után indulnak el az Andrássy úton át a Kossuth tér felé. Ez így is lesz, a változás csak annyi, hogy a védettségüket igazolók tetszőleges számban gyülekezhetnek. Az igazolások ellenőrzése viszont időt vesz igénybe. Tízezres tömegre lehet számítani: a torlódások elkerülése érdekében a szervezők már szombaton délután három órától várják a résztvevőket. A felvonulás a tervek szerint négykor indul a Parlamenthez, ahol – Jámbor Andráson kívül – Karácsony Gergely főpolgármester és előválasztási miniszterelnök-jelölt, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, valamint Gede Márton és Őze Sándor civil aktivista szólal fel. A rendőrség tudomásul vette a bejelentést, ami nem pusztán azt jelenti, hogy a demonstráció szervezése formálisan megfelel a jogszabályi feltételeknek, hanem azt is jelentenie kell, hogy a rendőrség nem találta közegészségügyi szempontból problémásnak a gyűlést – konstatálta kérdésünkre Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogásza. Továbbra is fenntartja azonban korábbi véleményét: a június közepéig érvényes gyülekezési szabályok ésszerűtlenek és életszerűtlenek. Az életszerűtlen kritériumok között említette, hogy ötszáz fő feletti vonulásos tüntetés esetén is elvileg mindvégig biztosítani kell: azon senki ne vehessen részt védettségi igazolvány nélkül. A TASZ jogásza szerint ez szinte „emberfeletti” feladatot ró a rendezőkre. Jámbor András elmondta, hogy a felvonulás közben is lehet majd csatlakozni a menethez, de nem a „fő tömeghez”, hanem a kisebb, ötszáz fő alatti, a menetet kísérő tüntetésekhez, valamint a Kossuth téren védettségi igazolvánnyal a nagy tüntetéshez, vagy védettség nélkül a nagy tüntetés körüli ötszáz fő alatti tüntetésekhez. A szájmaszk viselése mindenki számára kötelező. A demonstrációt " Tüntetés a Diákvárosért, a Fidesz ellen !" címmel hirdették meg. A szervezők felhívása hangsúlyozza, az elmúlt fél év megmutatta, hogy a Fidesz-kormány aljasságának nincs határa: haverok által irányított alapítványokba szervezték ki az egyetemeinket, tönkretették és porig rombolták az SZFE-t, tízmilliárdokat herdálnak el egy vadászkiállításra és most a lakásmaffia kezére játsszák az önkormányzati bérlakásokat. „Azonban ezek közül is kiemelkedik a Diákváros ügye, amiről a kormány végig hazudott. Ott tartunk, hogy a Fidesz a magyar diákok lakhatását és jövőjét árusítja ki azért, hogy a kínai diktatúra elitegyetemét hozhassa az országba” – áll a felhívásban.