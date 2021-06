Engedélyezte a brit gyógyszerfelügyelet a Pfizer-vakcina beadását gyerekeknek

Minden adat arra vall, hogy a Pfizer/BioNTech-oltóanyag alkalmazásának előnyei messze felülmúlják a kockázatokat a gyerekek körében is.

Engedélyezte pénteken a brit gyógyszerfelügyelet (MHRA) a 12-15 éves korosztály beoltását a Pfizer és a BioNTech vállalatok által a koronavírus ellen közösen kifejlesztett vakcinával. A brit kormány azonban egyelőre nem tervezi az oltási kampány kiterjesztését a gyerekekre. June Raine, az MHRA vezérigazgatója a közleményhez fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: a hatóság a klinikai hatásvizsgálati adatok gondos tanulmányozása után meggyőződött arról, hogy a Pfizer/BioNTech-vakcina hatékony és biztonságos ebben a korcsoportban is. Raine professzor kiemelte: minden adat arra vall, hogy a Pfizer/BioNTech-oltóanyag alkalmazásának előnyei messze felülmúlják a kockázatokat a gyerekek körében is. Sir Munir Pirmohamed professzor, a brit kormány humán gyógyszerbiztonsági tanácsadó bizottságának elnöke az MHRA bejelentéséhez csatolt ismertetésében közölte, hogy az engedélyezés előzményeként több mint kétezer 12-15 éves fiatal bevonásával vizsgálták a Nagy-Britanniában használt vakcinákat. A klinikai próbák során az egyik csoportnak a koronavírus elleni oltást adták be, a másik csoport tagjai hatóanyag nélküli ártalmatlan szert kaptak. Azok között, akik a vakcina mindkét dózisát megkapták, a második adag beadása utáni hetedik napon egyetlen koronavírus-fertőzést sem észleltek, a hatóanyag nélküli szerrel ellátottak körében ugyanakkor 16 esetben mutatták ki a fertőződést. Pirmohamed professzor hangsúlyozta azt is, hogy a koronavírus okozta betegség ellen védő antitestek kialakulásának adatai alapján az oltás ugyanolyan hatékony a 12-15 éves korosztályban, mint a 16-25 évesek körében, ami rendkívül kedvező eredmény. A december 8-án kezdődött nagy-britanniai oltási kampány eddig a 18 évesnél idősebb felnőtt lakosságra terjedt ki. Eseti elbírálás alapján a valamilyen okból - például krónikus betegség miatt - különösen veszélyeztetett 16-18 évesek is részesülhetnek a koronavírus elleni vakcinából, de az MHRA engedélye alapján mostantól első ízben nyílik lehetőség arra, hogy a 16 évesnél fiatalabbakat is beoltsák. A végleges döntést a gyerekek beoltásáról azonban a brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (JCVI) hozza majd meg, jóllehet a kormánynak jelenleg nincsenek kidolgozott tervei a gyermekkorúak tömeges oltására. A brit egészségügyi minisztérium szóvivője pénteken csak annyit közölt, hogy a tárca a JCVI szakértőinek tanácsa alapján, megfelelő időben felülvizsgálja a korcsoportok szerinti oltási menetrendet. A minisztérium a héten jelentette be, hogy Nagy-Britannia felnőtt lakosságának több mint a háromnegyede már megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát, a felnőttek több mint a felének pedig már a második adagot is beadták. A szaktárca legutóbbi összesítése szerint eddig 39 758 428 ember részesült az oltóanyag első adagjából. Ez azt jelenti, hogy a 18 évnél idősebb korcsoportok tagjainak 75,5 százalékát már beoltották. Közülük 26 422 303-an a második dózist is megkapták. Ezzel 50,2 százalékra emelkedett azoknak a felnőtteknek az aránya, akiknek már mindkét oltási adagot beadták. A brit kormány oltási menetrendjének célkitűzése az, hogy július 31-ig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - megkapja az első dózist.