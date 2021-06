Több köt össze, mint ami elválaszt! – TASZ a gyűlölet ellen (videó)

A főpolgármester szerint az országnak meg kell haladnia az elmúlt 11 év békétlenséget szító, megosztó politikáját.

Minden év június 4-én nem lehet egy percre megállni, pedig egy kis csönd, egy kis befelé fordulás ránk férne most is. Hogy ki-ki számot vethessen az érzéseivel, akár az egymástól elkülönböző érzéseivel is – írta Facebook-oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester arra utalt, hogy tavaly ilyenkor egy percre megállt Budapest, emlékezve arra, hogy 1920. június 4-én az ország lehajtott fejjel gyászolta a trianoni döntést, a párizsi békeszerződés aláírását. Az ellenzék őszi előválasztásán miniszterelnök-jelöltként induló politikus szerint a századik évfordulón közösségteremtő emlékezés volt, nemcsak a múlt miatt, hanem a jövő érdekében. Most leszögezte:



„Vitán felül áll, hogy Trianon sorstrauma. Örökre felforgatta több millió határon túli magyar életét. (...) Évtizedeken keresztül azt hallhattuk baloldali politikusoktól, hogy lépjünk ki Trianon árnyékából. Én meg azt mondom: ha fel akarjuk dolgozni a múltat a jövő érdekében, ahhoz a baloldalnak is be kell lépnie ebbe az árnyékba. Úgy kezdődik ez, ha kimondjuk: Trianon nem a jobboldalé, hanem mindannyiunké, magyaroké.”

Karácsony történelmi bűnnek tartja, hogy a Fidesz jó ideje azonosítja a maga érdekét a nemzet érdekével, és a határon túli magyar közösségek egy részét túszként viszi magával a belpolitikai harcmezőkre. Azonban, mint fogalmaz, ez sem menti azt, hogy a magyar baloldal rosszul reagált a kettős állampolgárság felvetésére.



Ki kell ezt mondanunk, be kell ezt látnunk, és mostantól az a dolgunk, hogy az öntudatos európai értékválasztást a nemzet együvé tartozásának szolgálatával együtt képviseljük.

„Újra kell egyesítenünk Magyarországot. Kezdjük azzal, hogy senki nem kérdőjelezi meg a magyarságát, és nem nézi le, nem kezeli le, sem a hagyomány, sem a haladás nevében. Most kell meghaladnunk az elmúlt 11 év békétlenséget szító, megosztó politikáját” – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Az idén a főváros a Halászbástya nemzeti színű kivilágításával emlékezik Trianonra, a nemzeti összetartozásra, s ennek kapcsán a főpolgármester határozottan szögezte le, hogy mit gondol a jövőről:

„Nem Európa vagy nemzet. Hanem nemzet és Európa. Nem Budapest vagy vidék. Hanem Budapest és vidék. Közös ország, amelynek sorsa egybeforrt.”

Karácsony Gergely szerint a 2022-ben pedig az új kormányfőnek – tudatában persze, hogy elsődleges felelőssége az ország tízmillió lakosának boldogulásáért van, minden irredentizmus nélkül – ki kell mondania ismét Antall József mondatát: