Karácsony Gergely: Trianon nem a jobboldalé, hanem mindannyiunké, magyaroké

Az építkezés azonnali felfüggesztéséről és a különböző világörökségi besorolások veszélyeztetéséről írtak Magyarország OECD és UNESCO nagykövetének, illetve a magyar államnak.

Ha az ajánlásaink alapján nem hagynak fel azonnal a Fertő Part fejlesztése nevű projekttel, az sértheti a világörökségi terület hitelességét és integritását, különös tekintettel befolyásolhatja annak Kiemelkedő Egyetemes Érték (Outstanding Universal Value) besorolását – írta az UNESCO ICOMOS nevű nemzetközi szakmai civil szervezet elnöke Magyarország OECD és UNESCO nagykövetének, illetve a magyar államnak. A levélről, amelyet az ICOMOS elnöke, Mechtil Rössler írt Turóczy László nagykövetnek, a 444 számolt be. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Fertő tó 2001 óta világörökségi helyszín. A terület természeti adottságai is különlegesek, ám a besorolásnál az itt megtalálható régészeti kincseket és az épített örökséget, az ember és a természet összefonódását is figyelembe vették, ezért kultúrtájként került fel a listára. Így az ICOMOS, a Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa illetékes a Fertő tavat illető világörökségi kérdésekben. A portál azt írja, hogy a június elsején kelt levél szokatlanul keményen fogalmaz. Általában állásfoglalásokat küldenek, és legfeljebb kérni szokták egy-egy világörökségi helyszínen történő átalakítás megváltoztatását, leállítását, most azonban az építkezés azonnali felfüggesztéséről és a különböző világörökségi besorolások veszélyeztetéséről írtak. A magyar állam Fertőrákoson, a tó magyarországi szakaszának egyetlen olyan helyén, ahol strand kialakítása lehetséges, egy gigaberuházásba fogott . Több mint 30 milliárd forintból építenek a területre szállodát, ökocentrumot, sportközpontot, kikötőt, vendégházakat, kempinget és készül egy 880 férőhelyes parkoló is. A projektet a Miniszterelnökség alá tartozó Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. koordinálja. A szálloda a tervek szerint állami tulajdonú lesz, annak üzemeltetését pedig bérbe adják majd. Az építkezés már el is kezdődött az előkészítő munkákkal, a kivitelező Mészáros Lőrinc cége. A beruházásról helyszíni riportunkat ide kattintva olvashatja el, fotókat pedig itt talál róla.