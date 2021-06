Tragikus karambol: Kamion és kisbusz ütközött Szolnokon, többen meghaltak

Néhány napon belül már a második ilyen eset a megyében.

Egy kétségbeesett nő tett telefonon bejelentést 2021. június 2-án 21 óra 30 perckor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába miszerint az egyik hozzátartozója egy kést vett magához, majd távozott otthonából, és végzetes lépésre szánta el magát - számolt be a szomorú esetről a police.hu . Az egyenruhások azonnal megkezdték a 28 éves helyi lakos felkutatását a tragédia elkerülése érdekében. A férfi telefonon tartotta a kapcsolatot rokonaival, melyek során egy videófelvételt küldött nekik. A filmet a hozzátartozók tovább küldték a rendőrkapitányság e-mail címére. A rendőrök helyismeretüknek köszönhetően rögtön felismerték a felvétel készítésének a helyét, ezért megkezdték a Miskolc felé vezető vasúti pályaszakasz átvizsgálását, és a MÁV-ot is értesítették. A kitartó kutatás eredményre vezetett, a járőrök lakott területen kívül megtalálták a síneken fekvő férfit, akit biztonságba helyeztek mielőtt még a vonat odaért volna. A rendőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait is, akik a fiatalembert kórházba vitték.az encsi rendőrök a novajidrányi vasútállomásnál találtak rá egy "családi krízist" követően sínekre fekvő férfire még a szerelvény megérkezése előtt.