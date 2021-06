Varsói katolikus kalifátus

Szövetségkötésre készül az európai ultrakonzervatív jobboldal. Új párttömörülésről tárgyalnak és ideológiát is fabrikálnak hozzá.

Bár a magyar kormány miniszteri szinten csak videóüzenettel képviseltette magát, Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ nevű szervezet elnöke és több kormánypárti ideológiai program felelőse személyében volt magyar díszvendége Varsóban a Három tenger Kollégium múlt heti bemutatójának. Az iskola alapítója az Ordo Iuris Jogi Kultúrát Ápoló Intézet, amely 2013-as hivatalos megalakulása óta mára már a jobboldali nacionalista kormánypárt belső köreiben érvényesíti programját. Aleksandra Pawlicka, a Newsweek Polska vezető belpolitikai újságírója szerint az OI kormánytól független szervezetnek állítja magát, de vezető személyiségei fontos funkciókat kaptak az Igazságügyi, az Egészségügyi és Felsőoktatási Minisztérium különböző programformáló testületeiben és a miniszterelnöki kabinetirodában. Az OI-t társszervein keresztül az állam és az állami cégek pénzelik. Befolyása kiterjed az önkormányzatokra is, például az OI fogalmazta meg a "Családok chartáját". A csatlakozó önkormányzatok vállalták, hogy nem támogatnak olyan szervezeteket, amelyek segítik az LMBT-embereket vagy szexuális nevelést szorgalmaznak az iskolákban. Ezeket nevezte a lengyel és nemzetközi média „lengyel LMBT-mentes zónáknak”. Az OI jogászai készítették elő azt az akciót is, amely oda vezetett, hogy Lengyelországban az idén gyakorlatilag betiltották az abortuszt. Az A család és hagyományos értékek védelmezőjeként fellépő szervezet több éve szorgalmazta , hogy Lengyelország mondja fel a családon belüli erőszak elleni fellépést előíró Isztambuli szerződést, ami az idén meg is történt. Pawlicka szerint az OI-nak „világnézeti törvényalkotási csomagja” van. Jogszabállyal teljesen be akarják tiltani az abortuszt, amely már most is csak a terhes nő életének védelmében lehetséges. Meg akarják nehezíteni a házasság felbontását és teljesen megtiltanák az lombikbébi (IVF) programokat. Ezek a legkonzervatívabb katolikus tanítás törvényesítését jelentenék a világi államban. A minimális többséggel kormányzó lengyel jobboldal – hasonlóan Orbán pártjához – meggyengült a koronavírus-járvány inkompetens kezelése miatt. Ezért most „konzervatív forradalmat” akarnak kierőltetni. Lengyelországban ez azt jelenti, hogy „a fanatikusok ráerőszakolják vallási dogmáikat a többségre” – mondta Klementyna Suchanów író, aki több írásában is foglalkozott az Ordo Iuris-szal. Hasonlóan látja ezt Radoslaw Sikorski, a liberális Polgári Platform EP-képviselője, volt külügyminiszter. Ő azt nyilatkozta a Newsweek Polskának, hogy az Ordo Iuris „katolikus kalifátust” akar. A most megalapított jogi főiskola neve is arra utal, hogy a szervezet Jaroslaw Kaczynski külpolitikai vízióját erősíti. Az országot formális pozíció nélkül is irányító politikus felelevenítette azt a két világháború közötti elképzelést, amely a Balti, az Adriai és a Fekete-tenger közötti térségben lengyel vezetéssel egyesítette volna a kisállamokat a német és orosz befolyás ellenében. Ma az EU-tag Lengyelország Brüsszel és Moszkva ellenében kovácsolna szövetséget. Orbán Viktor a maga keleti vonzalmaival, gyakorlatával alig illik az elképzelt csapatba. Ám a Fidesz nehezen viseli a politikai vákuumot, amelybe került, mióta el kellett hagynia az Európai Néppártot és elvbarátokat, politikai üzlettársakat keres. A szövetséghez elegendőnek látszik néhány olyan közös hívószó, amelyre kampányokat lehet építeni. Ilyen az LMBT-emberek elleni előítélet vagy a nők hagyományos szerepbe való visszakényszerítése, ami genderelmélet-ellenesség néven fut. Az idegenek, kisebbségek elutasítása, amely a nőellenességgel együtt a hagyományok és a normalitás védelme címkét viseli. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője, akit a liberális Gazeta Wyborcza „Orbán ideológusának” nevezett, új regionális agytröszt létrehozásáról tárgyalt Varsóban az OI-val. Ehhez a várakozások szerint hamarosan cseh, szlovák és olasz szervezetek is csatlakoznak. A központ Facebook oldalán azt idézik Szánthótól, hogy a cél a szuverenitás, a normalitás, a józan ész, a közös jó és a természet rendje által adott elidegeníthetetlen jogok gondolata mellett való kiállás. Ki ne szeretne a normálisok közé tartozni? Ez ebben a narratívában nem csupán a heteroszexuális világot jelenti, hanem mindent, ami nem illik bele a konzervatív, egyházias világképbe, a tekintélyuralmi politikába. A szuverenitás védelmének adott esetben az EU által megkövetelt jogállamiság elleni fellépést nevezik. A magyar kormányzó jobboldal eddig még ingadozott, milyen világnézete legyen, most láthatóan megtalálta a forrást. A "normalitás" olyan hívószó, amely elutasíthatatlannak látszik, s megnyerhetők vele az alacsonyan képzett, leginkább kizsákmányolt társadalmi csoportok is. A szuverenitás védelme pedig azt jelenti a gyakorlatban, hogy a politikai önkényt és szabadrablást a nacionalista, Nyugat-ellenes marketinggel árulják. Bizonyos, hogy a választások közeledtével mindkét országban ez az olcsó eszmekeverék árad majd a társadalomra.