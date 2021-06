Zeman a Gólyafészekből is kimenti Babist

Andrej Babis mindent túlél? A kérdés nem alaptalan, a jelek szerint igen nehéz sarokba szorítani.

A Gólyafészek rekreációs központ építéséhez az egyik vállalkozása, az Agrofert jó évtizede jogosulatlanul vett fel uniós támogatást, amit a rendőrség már 2019-ben bizonyított, vádemelést is javasolt, de az akkori ügyész behúzta a féket. A cseh kormányfő azt is bizonygatta, hogy már semmi köze sincs az Agroferthez, aztán kiderült, hogy a mai napig részesedik annak nyereségéből. A szlovákiai Nemzeti Emlékezet Intézetének dokumentumai feketén fehéren bizonyították, hogy Babis Bures fedőnéven együttműködött a csehszlovák állambiztonsággal. A vádat tagadta, de a pozsonyi regionális bíróság 2018 januárjában jogerősen kimondta, hogy a hírhedett StB ügynöke volt. A cseh miniszterelnök csütörtökön is bizonyította, hogy milyen kiváló túlélőművész. Nemrégiben a kommunisták megvonták a támogatást a Babis által fémjelzett ANO és a szociáldemokraták alkotta kisebbségi kormánytól, így a kabinet végképp elvesztette többségét a parlamentben. Sosem volt akkora esély a kormány leváltására, mint csütörtökön, hiszen ha a kommunisták a kormány ellen voksoltak volna, akkor talán örökre véget ér a Babis-éra. De a a kommunisták ugyanis kivonultak az ülésteremből a szavazás idejére, nem szavaztak együtt az ellenzékkel. A bizalmatlansági indítvány bukása megerősítette, hogy a háttérből továbbra is Milos Zeman elnök keveri a kártyákat. Ez független attól, hogy az oroszbarát elnök befolyása csökkent, miután kiderült: orosz titkosügynökök álltak a 2014-es vrbeticei lőszerraktárban történt robbantás mögött. Ezután olyan súlyos diplomáciai konfliktus alakult ki Csehország és Oroszország között, hogy Zeman tervei ellenére Prága mégsem vásárolt Szputnyik V koronavírus elleni vakcinát. Az államfő árnya azonban továbbra is rávetül a cseh belpolitikára, mivel egyszerre több pártot is a kezében tart. Babissal véd és dacszövetséget kötött, jóllehet a kormányfő nem osztja az ő orosz- és Kína-barát nézeteit. De Zeman előre jelezte, hogy az októberi választás után is kitartana Babis mellett. Zeman a kisebbik koalíciós partner szociáldemokratákra is kiterjesztette befolyását, amit az is jelez, hogy áprilisban Jan Hamáceket választották meg ismét a CSSD elnökének, és a tisztújítás a Zemannal szembe helyezkedő Tomás Petrícek volt külügyminiszter teljes bukását hozta. Zeman és a kommunisták kapcsolata is kifejezetten jó, az elnöknek komoly szerepe volt abban, hogy a KSCM éveken át támogatta kívülről a kisebbségi kabinetet, s ez még mindig jobb megoldás volt annál, mintha a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) nevű szélsőjobboldali, az Európai Unió számára elfogadhatatlan pártra ruházták volna ezt a szerepet. Szerdán a cseh szenátus biztonsági bizottsága alkalmatlannak minősítette Zemant posztja betöltésére. A döntést a parlamentnek is meg kellene erősítenie, erre azonban semmi esély sincs. Pedig az expat.cz honlapjának internetes felmérése szerint a megkérdezettek 94 százaléka ért egyet a szenátusi testület ítéletével. Prága csak akkor szabadulhat meg az államfőtől hivatali ideje 2022-es lejárta előtt, ha az októberi választáson képes lesz összefogni az ellenzék és leváltani a mostani hatalmat.