Újabb szankciók: Fehérorosz gépek nem repülhetnek uniós légtéren át

A találkozót követően a magyar külügyminiszter és a cseh kormányfő nagy egyetértésben szidta Brüsszelt, és hazánk hűségesküt is tett Andrej Babisnak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nem sokkal azelőtt átadott nekem több mint 40 ezer Pfizer koronavírus elleni vakcinát – jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök azon a prágai sajtótájékoztatón, amelynek videófelvételét a magyar politikus tette közzé Facebook-oldalán. A két politikus találkozója után Babis nyomatékosan hálálkodott a magyar tárcavezetőnek, mondván, a magyar barátaik sokat segítettek eddig is Csehországon.



„Korábban Magyarország ajándékozott nekünk 160 »tüdőventillátort«, és 200 betegágyat is”

– mutatta be hazánk bőkezűségét a cseh kormányfő. Andrej Babis felidézte, hogy amikor ő osztrák kollégájával, Sebastian Kurz-cal vitában állt a vakcinák uniós elosztásáról, és az uniós szolidaritásból semmi sem lett, hazánk melléjük áll. Mint mondta, a 40 ezernyi vakcinát személyesen Orbán Viktor ígérte oda neki korábban. Babis Szijjártót körbevezette egy olyan új oltóközponton, amilyen Izraelben már bevált, és ahol naponta 6000-7000 embert is be tudnak oltani. – Csehország most indítja a 16 év fölötti fiatalok oltását, és rövid idő alatt több mint tízezren regisztráltak a magyarok által ajándékozott vakcinára – tette hozzá a cseh miniszterelnök. Szijjártó Péter felszólalásában részben pontosította, hogy nem ajándékról van szó:

„41 ezer Pfizer-vakcinát adunk kölcsön, hogy mielőbb elkezdhessék az oltási kampányt”.

A magyar külügyi tárca vezetője azt ecsetelte, hogy másfél éve küzdünk a világjárvánnyal, de abban konszenzus van, hogy az oltás a megoldás. Itt jött a nagy egyetértés, ugyanis a politikus – alaposan alátámasztván, hogy miért is fordult a magyar kormány a „keleti vakcinák” felé – így bírálta az Európai Uniót:

„Gyorsan kellett sok oltóanyag, ám ezen a vizsgán sajnos Brüsszel megbukott. Az EU-nál gyorsabban tudtak oltani az amerikaiak, a britek, az izraeliek, ráadásul ugyanolyan oltóanyaggal, és többet, mint amit az unió is megrendelt. Az elosztási mechanizmus is csomó kételyt támasztott, és a közép-európaiak mindig a kárvallottjai közé tartoztak ennek a folyamatnak.”

Szijjártó szerint hazánk végül „azért volt sikeres az oltási kampányban, mert „mi a vakcinára soha nem ideológiai, és soha nem geopolitikai kérdésként, hanem emberi életek megmentésének eszközeként tekintettünk”.

„Mivel Magyarországon van bőven vakcina ahhoz, hogy minden regisztrált embert be tudunk oltani, ezért segíteni is tudunk, a barátainknak, így Csehországnak is. (...) Aki ott beoltatta magát az teszt és karanténkötelezettség nélkül jöhet Magyarországra” – tette hozzá.

Szijjártó Péter végül valóságos hűségnyilatkozatot tett Andrej Babisnak, akinek korábbi cége miatti összeférhetetlenségi ügyével összefüggésben az Európai Bizottság is „jogállami fékeket” emlegetett.