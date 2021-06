Az üzemeltető megmagyarázta, miért állt le a Mátrai Erőmű

Az ügylet révén az MVM az eddig általa ellátott 775 ezer dél-magyarországi áramfogyasztó háztartáshoz "hozzácsapja" a főváros és Észak-Magyarország 2,2 millió lakossági ügyfelét.

Szeptember 1-től az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. veszi át az Elmű-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfeleit - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A váltásról a két cég augusztusban tájékoztatja az érintett ügyfeleket. Az esemény a tényleges villamosenergia-ellátást nem érinti - szögezik le. Szakértők számára különösebb meglepetést nem okozott a döntés. Az 1995-ös privatizáció óta a német RWE-EnBW irányította Elmű-ÉMÁSZ két éve egy anyaországi eszközcsere révén került át a szintén német E.ON hazai csoportjához. Utóbbi azonban úgy döntött, hogy bár jelenlegi - a Dunán-, illetve a Tiszántúlon élő - lakossági áramfogyasztóit "megtartja", újakból már nem kér. Így idén év elején hivatalosan is lemondott az Elmű és az ÉMÁSZ - vagyis a főváros és Észak-Magyarország - területén élő, összesen körülbelül 2,2 millió áramfogyasztó háztartás ellátásáról. Bár ilyenkor elvben bárki jelentkezhet a tevékenység átvételére, az okozott volna meglepetést, ha az állami MVM-en kívül bárki más is érdeklődött volna, amiként ilyen nem is történt. Így az állami MVM most az általa már négy éve átvett 775 ezer dél-magyarországi áramfogyasztó háztartáshoz "hozzácsap" további 2,2 milliót. Vagyis a Dunán- és a Tiszántúlon kívüli összes lakossági áramfogyasztó ellátását az MVM veszi át. (Amiképp hasonló folyamatok révén már ma az állami csoport látja el az ország összes, 3,2 millió gázfogyasztó háztartását is.) A folyamat elvileg nem jár anyagi ellenszolgáltatással, vagyis a "jogért" az MVM nem fizet semmit. (Mindazonáltal amögött, ha egy befektető önként lemond több millió ügyfél kiszolgálásáról és a feladatra kizárólag az állami szolgáltató jelentkezik be, az Orbán-kormány sok éves, célirányos "tarifapolitikája" áll.) Amiként arra a MEKH is utal, az ügylet azon kívül, hogy mástól kapjuk a számlát, az ügyfél oldaláról más változást nem eredményez és nem is igényel. Mindazonáltal idővel az áramszolgáltatás minőségében is megmutatkozhat, hogy egy állami cég az Orbán-kormány számára "kedvesebb" befektető egy "multinál". Az ügylet kapcsán szintén megjegyzendő, hogy az csak a "kereskedelmi" tevékenységre vonatkozik. A "vast", vagyis a hálózatot térségenként szintén más-más cég birtokolja, ami mára az átrendeződések révén tulajdonosi szinten is igen tarka képet mutat. Így például, míg az MVM augusztusban várhatóan az ÉMÁSZ rendszerét is (pénzért) átveszi az E.ON-tól, a szintén az RWE-EnBW-től hozzá került fővárosi hálózatot a német csoport megtartja. Míg az E.ON a lényegében 1995 óta hozzá tartozó Titász hálózatát eladta Mészáros Lőrinc (a Tigázt is megszerző) érdekeltségeinek, addig a terület áramfogyasztó háztartásainak ellátásához ragaszkodni látszik.