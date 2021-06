Orbán Viktort az emlékezete csalja meg vagy szándékosan ferdít - megszólalt a korábbi honvédelmi miniszter

A Fudan Egyetem budapesti kampusza elleni tiltakozás a járványügyi lazítások bevezetése óta az első nagyobb kormányellenes demonstráció.

A Fudan Egyetem fővárosba tervezett kampusza ellen és a Diákváros mellett fognak utcára vonulni szombat délután a Budapesten.

Az esemény résztvevői délután 15 órától gyülekezhetnek a Kodály körönd és a Hősök tere közötti szakaszon, ahonnan 16 órakor vonulnak át az Andrássy út-Erzsébet tér-József Attila utca-Széchenyi tér-Akadémia utca útvonalon a Kossuth térre. Mivel sokan jelezték a részvételüket - s zombat délutánig több mint 6 ezren -, ezért a szervezők bejelentették, hogy az Andrássy úton beléptetést végeznek majd. Ennek értelmében a védettséggel rendelkezők (és a hozzájuk tartozó 18 éven aluliak) a Kodály Körönd felől, illetve a Rippl-Rónai utcánál tudnak a többi résztvevőhöz csatlakozni, míg akik nem rendelkeznek védettséggel, azok az Andrássy út Rippl-Rónai utca és Hősök tere kisföldalatti kijárat közötti szakaszon két oldalt, a szervízúton gyülekezhetnek majd. A szervezők további tájékoztatása szerint a menetbe később is be lehet csatlakozni, de mindenkit arra kérnek, hogy aki teheti, az a kisebb, 450 fős csoportokhoz álljon be a menetbe. A Kossuth térre érve a résztvevők több beszédet is meghallgathatnak, felszólal

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere;

Bereczki Áron, a Hallgatói Szakszervezet tagja;

Gede Márton és Őze Sándor aktivisták, lakhatási szervezetek nevében (A Város Mindenkié, Utcáról Lakásba Egyesület, Utcajogász);

Jámbor András, a Mérce volt főszerkesztője, országgyűlési képviselőjelölt, Budapest 6-os számú választókörzetében, a tüntetés szervezője, a Szikra Mozgalom alapítója;

valamint Karácsony Gergely főpolgármester, előválasztási miniszterelnök-jelölt.

A tüntetés szervezői hangsúlyozták, hogy a demonstráció teljesen törvényes, megfelel a jelenleg hatályos jogszabályoknak és a rendőrség felé is be van jelentve.