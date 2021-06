Karácsony Gergely: a Fudannal kezdjük Magyarország visszafoglalását a hatalomtól

A főpolgármester és előválasztási miniszterelnök-jelölt szerint a jelenlegi kormánynak nincsen semmilyen erkölcsi érzéke.

– Mi, akik itt vagyunk a téren, pontosan tudjuk mire mondunk igent és mire mondunk nemet – kezdte beszédét Karácsony Gergely, a Kossuth téren tartott "Tüntetés a Diákvárosért, a Fidesz ellen" elnevezésű demonstráción. Budapest főpolgármestere felszólalásában hangsúlyozta, nem a kínai emberek ellen tüntetnek és csak nem is Kína ellen. Egyszerűen nem szeretnék, ha megvalósulna a kínai hitellel épülő elitegyetem. Szerinte a Fudan-ügy arról szól, hogy "Magyarországon uralkodhatnak-e olyanok, akik a politikára uralkodásként tekintenek, nem pedig szolgálatként".



A Fudan-ügy a Fidesz teljes erkölcsi öngyilkossága

– tette hozzá. A politikus úgy véli, a Fudan Egyetem beruházása rávilágít arra, hogy a komány minden szava hazugság, emellett leleplezi, hogy önmagukon kívül semmi sem szent számukra. Karácsony Gergely szerint a CÖF "nem leszünk gyarmat feliratú molinója" most nagyon aktuális, majd felidézte, hogy a Fideszben azt állítják, minden erejükkel küzdenek a kommunistákkal, egy sörmárkáról még a vörös csillagot is levetették. "Ehhez képest, ha jönne a Fudan, akkor módosítanák a törvényt, hogy lehessen rajta vörös csillag?" - tette fel a kérdést. "Nincs pusztítóbb, nincs visszataszítóbb annál a hatalomnál, amelynek nincs semmi erkölcsi érzéke, ami önmagáért van, ami a többség helyett a keveseket szolgálja, ami a magánérdek helyett a közérdeket szolgálja" – közölte a főpolgármester. Hozzátette, számára furcsa, hogy mi lett azokból a Bibó-kollégistákból, akik Tienammen téri vérengzés ellen is tüntettek. Ezek az egykori "suta kamaszok, öltönyös kamaszok lettek, yachtoznak és a kínai elitegyetemnek adják oda a vidéki hallgatóknak szánt helyeket." Ezután Karácsony Gergely őszinte reményét fejezte ki, hogy vannak a tömegben Fidesz-szavazók, akiknek üzenetet mondott.

"Nincs másik hazánk. Biztos, hogy Ti ezt akarjátok, az ég szerelmére?!"

– kérdezte tőlük. Ezután azt hangoztatta, le akarják váltani a kormányt a Fidesz-szavazók érdekében is. "Nem a miniszterelnöknek van országa, hanem az országnak van miniszterelnöke (...) nem akarunk kompország lenni, ki akarunk kötni a Nyugaton (...) nekünk nem a tankok, hanem a propagandagépezet elé kell állni, amely ékeket fog verni közénk" – közölte. Végül úgy ítélte meg, ez a kormány gyengébbnek látszik, mint amilyen valójában. Kijelentette, hogy "a Fudan-üggyel kezdjük Magyarország visszafoglalását a hatalomtól". Mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt az ellenzék által indított konzultáción, valamint az előválasztáson való részvételre ösztökélt. "Éljen a magyar szabadság, éljen a magyar haza" - zárta beszédét Karácsony Gergely. A főpolgármester a tüntetés után lapunknak elmondta, szerinte meg tudták mutatni, hogy a fővárosiak, de akár az egész magyar társadalom sem kér a Fudan Egyetemből. A tüntetők erőt tudtak mutatni, s az ügyben indított konzultáció is minden bizonnyal erre az eredményre jut majd. Kijelentette, ha ezek után is úgy dönt a kormány, hogy benne marad a történetben, az nem csak egy morális mélypontot jelent számukra, hanem azt jelzi, hogy valami más is lehet a háttérben.