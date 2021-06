Igazi pénzgyár lett a Femcaféból Sarka Kata férjének keze alatt

Hiába, működött a gazdaságvédelmi program, a NER-oligarchák vagyonát bármi áron növelni kell.

az Adrián Szijjártó Péter külügyminiszterrel együtt jachtozó Szíjj László érdekeltségébe tartozó Duna Aszfalt mélyépítő társaság

Miközben a KSH szerint 2020-ban 9,1 százalékkal csökkent az építőipari termelés volumene,minden rekordját megdöntötte, írja a 24.hu . Tavaly összesen 176 milliárd forint bevételt könyvelt el, ami 19 milliárddal több, mint a korábbi, 2019-es csúcs. Adózás után pedig 26 milliárdos nyereséget mutatott ki, ez is több, mint a valaha volt legjobb eredmény. A cég osztalékot is szépen fialt, Szíjj összesen 7 milliárd forintot vehet ki a nyereségből. A Duna Aszfaltnak várhatóan a következő években sem lesz különösebb gondja, ugyanis csak a Magyar Közút által kiírt közbeszerzések keretében 2024-ig mintegy 270 milliárd forint értékben végezhet különféle munkákat. Garancsi István, a miniszterelnök kötélbarátjaként is emlegetett üzletember érdekeltsége hasonló bravúrt hajtott végre: érdekeltsége, a Market Építő Zrt. szintén minden idők legnagyobb profitját érte el, 17,4 milliárd forint adózott eredményt mutatott ki 2020-ra, ami tízmilliárddal több, mint a megelőző évi eredmény. A csúcsprofitot úgy hozták össze, hogy a cég forgalma hajszállal visszaesett. Mészáros Lőrinc egyik legrégebbi építőipari cége, a Mészáros és Mészáros Kft. szintén nagyot ment. Az építőipar 9 százalékos mínuszához képest ez a társaság 29 százalékos növekedést produkált. 113 milliárd forint forgalmat ért el, ami 26 milliárd forinttal több a 2019-es teljesítménynél. A cég 15,5 milliárd forint nyereséget hozott adózás után, amit az utolsó fillérig ki is vesznek osztalékként, és még ki is egészítik 15,7 milliárdra az eredménytartalékból.