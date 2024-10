Hajdú Péter beadta a válókeresetet - Meglepően reagált Sarka Kata

A sztárpár hónapok óta húzódó kálváriája után Hajdú Péter adta be újra a vá­ló­ke­re­se­tet, és a tévés most azt is elmagyarázta, hogy miért. A Bors megkereste Sarka Katát is, aki meglepően jó kedélyűen válaszolt a bulvárlap kérdésére.