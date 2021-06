Sokan még mindig nem mennek sportolni, az edzőtermek üresen konganak

A férfiak 15 százaléka 6 kilónál is többet szedett fel tavaly óta.

A lakosság 28 százaléka tartotta a súlyát, 16 százalék fogyott is, a magyarok több mint fele, 56 százaléka azonban valamennyit hízott a járvány alatt – derült ki a Napi.hu és a Pulzus Kutató friss, a felnőtt lakosságot kor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint is reprezentatív felméréséből. Az ezer, 18 évesnél idősebb embert megkérdező felmérés eredménye szerint minden ötödik válaszadó legfeljebb 2 kilóval lett nehezebb, 15 százalékuk 2-4 kilóval növelte a súlyát, tizedük jelentősebb, 4-6 kilós, 11 százalékuk pedig 6 kilónál is nagyobb súlygyarapodásról számolt be. A nők és a férfiak (28, 27 százalék) nagyjából átlagos arányban (28 százalék) mondták, hogy egyetlen grammot sem híztak. Ugyanígy átlagos arányban válaszolták (16, 17 százalék), hogy fogytak. A nemek szerinti súlygyarapodásnál azonban már jelentős a megosztottságot mutattak az eredmények: míg a nők 22 százaléka legfeljebb 2 kilós pluszról számolt be, a férfiaknak csak 17 százaléka tartozott ebbe a csoportba. Ugyanakkor míg a férfiak 15 százaléka szedett föl 6 kilónál is többet, a nők közül csak 7 százalék hízott ennyit. A 60 pluszos generáció több mint harmada (36 százaléka) tartotta a súlyát, ötöde (22 százalék) két kilót hízott. Ebben a korosztályban minden tizedik megkérdezett számolt be a járvány ideje alatti súlyvesztésről. A legfiatalabbak, a 18-39 évesek ötöde azt vallotta, hogy egyáltalán nem hízott, 16 százalékuk két kiló pluszt mért magán, 16 százalék pedig 6 kilónál is többet szedett fel. Minden negyedik (24 százalék) 18-39 év közötti korcsoportba tartozó válaszoló fogyott is. Iskolázottság alapján nem találtak jelentős eltérést a súlyváltozásban. Az derült ki, hogy a diplomások az átlagnál (11 százalék) kisebb arányban híztak 6 kilónál többet (8 százalék), viszont nagyobb arányban (21 százalék) fogytak, mint a többiek. Az átlagos 28 százalékkal szemben a budapestiek 22 százaléka mondta, hogy egyáltalán nem hízott, és az átlag kétszerese, szintén 22 százalék jelezte, hogy vesztett a súlyából. A községekben élők közül az átlagosnál nagyobb arányban (31 százalék) mondták azt, hogy tartották a súlyukat. Fogyásról legkisebb arányban a megyeszékhelyen élők számoltak be, az átlagos 16 százalékkal szemben csak 10 százalék volt az arányuk.