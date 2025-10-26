FolkFitness, avagy táncold magad egészségesre!

A festői Balaton-felvidéki Zánkáról indult útjára egy különleges mozgásforma, ami a testet és lelket egyaránt megmozgatja. A FolkFitness ötvözi a népi hagyományos táncokat a modern kori fitneszelemekkel. Egyensúlyt, tartást ad, közösséget alkot, miközben játékosan tanít a szép magyar dalokra, és kimozdít a hétköznapi rutintevékenységekből. Talán ahhoz hasonló, mint amikor a lányok elmentek a fonóba kukoricát morzsolni. Ők dolgoztak és énekeltek, ahogy ezeken az órákon is énekelnek, táncolnak, de a munka elmarad. Az éneklés, a történetmesélés az ember alapvető igénye, minden népnek, törzsnek megvannak a saját meséi, amelyek szájhagyomány útján terjednek, a FolkFitness is így indult útjára.