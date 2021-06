"Ma nagyon jól néz ki Házelnök úr"

Az 5. választókerületben még így is négy versenyző száll be az előválasztási meccsbe, de úgy tűnik: nem ez lesz a meglepetések vidéke.

Egy nyelvet beszélünk – ezzel a szlogennel állt rajthoz Budapest 5. választókerületében az MSZP-Párbeszéd jelöltjeként Kocsis-Cake Olivió. (Aki egyben a Párbeszéd pártigazgatója is.) És tényleg egy nyelvet beszél, de nemcsak Erzsébetváros és Terézváros lakosaival, hanem Oláh Lajossal is, aki történetesen a DK színeiben lép az előválasztási ringbe a választókerületbe. (Egyébként az inkumbens jelölt jogán, ugyanis a Demokratikus Koalíció politikusa már kétszer verte itt a Fidesz emberét, 2018-ban például az Orbán-család ügyvédjeként ismert Bajkai Istvánt utasította maga mögé az ellenzék közös jelöltjeként.) Szóval Kocsis-Cake Olivió most visszalépett Oláh Lajos javára, aki egyrészt köszönte a gesztust, másrészt deklarálta, hogy a magáénak tekinti párbeszédes politikustársa célkitűzéseit. Így mindent megtesz annak érdekében, hogy a Nyugati Pályaudvar mögött terpeszkedő terület élhető, zöld parkként szolgálja a belvárosban élőket, illetve arra törekszik, hogy a lehető legtöbb hazai és uniós forrás jusson a kerületi lakások felújítására (no meg a Péterffy-kórház rendbehozatalára).

Azzal, hogy az MSZP-Párbeszéd jelöltje kiszállt a meccsből, a képlet érdemben egyszerűsödött, nem annyi történt, hogy az 5 versenyzőből 4 maradt. A Jobbik jelöltje Beleznay Zsuzsanna terézvárosi alpolgármester ugyanis a választókerület kisebbik részét adó VI. kerületben tud mozgósítani, és ott is mérsékelten – ezt jelzi, hogy 2018-ban a párt színeiben induló Stummer János mindössze a szavazatok 7 százalékát tudta beszippantani. A Mindenki Magyarországa Mozgalom által jelölt Almási-Kecskés Gusztáv jogász-közgazdász mögül pedig hiányzik az a húzóerő, amit a pártháttér és a miniszterelnök-jelölt biztosítani tud. (Emlékeztetőül: a kormányfő aspiránsok esetében az előválasztás két fordulós: az elsőben a helyi képviselő-jelöltekről és a miniszterelnök-jelöltekről szavaznak, ha úgy tetszik utóbbiak segítenek ráhordani a voksokat a helyi emberre. És az V. választókerületben a kormányfő aspiránsok közül a DK-s Dobrev Klára, illetve az MSZP-Párbeszéd jelöltje Karácsony Gergely a legnépszerűbb – utóbbi „felhajtóerejére” nincs szükség Kocsis-Cake visszalépése okán.) Továbbá versenyben marad még Tompos Márton a Momentum tényfeltáró/jelenségmagyarázó vloggere, akinek Soproni Tamás biztosíthat hátszelet, legalábbis a 6. kerületben. De amennyiben Oláh Lajos képes hozni a választókerületet domináló Erzsébetvárost, úgy legfeljebb mérsékelt meglepetések érhetik.