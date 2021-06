Biden meghívta Zelenszkijt a Fehér Házba

Az amerikai elnök a tervek szerint szerdán Európába utazik. Hivatalba lépése óta ez lesz az első külföldi útja.

Joe Biden amerikai elnök hétfőn telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és meghívta őt nyárra, egy személyes találkozóra az Egyesült Államokba - jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója. Sullivan közölte, hogy Biden - aki a hónap közepén, Svájcban találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel - támogatásáról biztosította Zelenszkijt.

"Lehetőségük volt hosszasan beszélni az Egyesült Államok és Ukrajna kapcsolatának minden kérdéséről, és Biden elnök elmondta Zelenszkij elnöknek, hogy határozottan ki fog állni Ukrajna szuverenitása, területi integritása és törekvései mellett"

- fogalmazott a nemzetbiztonsági tanácsadó. "Biden azt is elmondta Zelenszkij elnöknek, hogy várja, hogy idén nyáron vendégül láthassa a washingtoni Fehér Házban, miután visszatér Európából" - tette hozzá Sullivan. Az amerikai elnök a tervek szerint szerdán Európába utazik. Hivatalba lépése óta ez lesz az első külföldi útja. Péntektől a délnyugat-angliai Cornwallban, Carbis Bay városában részt vesz a világ hét vezető ipari hatalmának (G7) háromnapos csúcstalálkozóján, majd ellátogat a NATO-tagországok vezetőinek június 14-i találkozójára Brüsszelbe. Végül Genfbe utazik, ahol négyszemközti találkozón vesz részt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Egy, az Axios című amerikai hírportálon megjelent hétvégi interjúban Zelenszkij arra ösztönözte Bident, hogy találkozzanak személyesen a Putyinnal tervezett csúcstalálkozó előtt. Szakértők szerint a hétfői telefonhívással és Zelenszkij meghívásával az volt a Fehér Ház célja, hogy még a genfi találkozó előtt demonstrálja Ukrajna támogatását, és jelezze, hogy Biden Putyinnal folytatandó megbeszélésekor meg fogja védeni a kelet-európai államot. Hétfői sajtótájékoztatóján Jake Sullivan nem említette, hogy az amerikai és az ukrán elnök találkozna egymással a svájci csúcs előtt. Az amerikai sajtó beszámolói szerint a Biden-adminisztráció csalódást okozott Ukrajnának, valamint számos washingtoni demokrata párti és republikánus törvényhozónak is, amikor a múlt hónapban bejelentette, hogy az Egyesült Államok "nemzeti érdekeire" hivatkozva lemond az Északi Áramlat-2 gázvezeték kivitelezőjére és annak vezérigazgatójára kiszabott szankciókról. Az amerikai elemzők szerint Zelenszkij "reménykedett" abban, hogy Biden megakadályozza a projekt megvalósulását. Az Északi Áramlat-2 egy 9,5 milliárd eurós projekt, amelynek keretében két új, összesen évi 55 milliárd köbméter szállítási kapacitású vezetékkel bővül a Balti-tenger fenekén húzódó Északi Áramlat. Nyomvonala az oroszországi Viborgtól a németországi Greifswaldig tart. A mintegy 1200 kilométer hosszú új vezeték befejezéséhez még 80 kilométer hosszúságban kell lerakni csöveket. Kiépítésével Oroszország elvileg kiiktathatná Ukrajnát, mint tranzitországot, és egyetlen útvonalra terelhetné át az Európának szánt orosz gázszállítmányok 80 százalékát. Sullivan azt is bejelentette, hogy Joe Biden a jövő héten, a brüsszeli NATO-csúcstalálkozó keretében várhatóan találkozik Recep Tayyip Erdogan török elnökkel is. A tárgyalásokon szó lesz majd Szíriáról és Afganisztánról, valamint arról, hogy "miként lehetne kezelni Washington és Ankara néhány nézeteltérését". A nemzetbiztonsági tanácsadó úgy fogalmazott: "Biden és Erdogan, akik már évek óta ismerik egymást, alig várják, hogy lehetőségük legyen átfogóan áttekinteni a kétoldalú kapcsolatokat".