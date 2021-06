Kritikus hét a brit nyitásban

Hiába iktatta ki az ellenzéket a Kreml ura, pártjának választási csalás nélkül nincs esélye arra, hogy megnyerje a választást a fővárosban.

A hatalom által megszállt és bekebelezett orosz média ugyan nem ad hírt róla, az orosz Igazságügyi minisztérium által külföldi ügynöklistára vett médiumok sora viszont arról számolt be, hogy a szétvert, ellehetetlenített, megtizedelt sorú ellenzék mindenek ellenére igen érzékeny csapást mérhet Vlagyimir Putyin pártjára a szeptember eleji parlamenti választásokon.

A független, s ezáltal külföldi ügynökként megbélyegzett Levada Intézet felmérései egyértelműen azt jelzik, hogy tiszta választáson a kormányzó Egységes Oroszország Moszkvában minden bizonnyal elveszíti a választást.

Az Echo Moszkvi – úgyszintén külföldi ügynök - által ismertetett legújabb közvélemény-kutatás adatai szerint négy hónappal a parlamenti választások előtt az elnöki párt támogatottsága 15 százalékra esett vissza az orosz fővárosban. A biztos szavazók körében ugyan magasabb, 28 százalék a Putyin hívek aránya, csakhogy a szavazási hajlandóság igen alacsony, a bizonytalanok aránya viszont igen magas, ami átbillentheti a mérleget. Az Echo Moskvi megjegyzi, még a jelenlegi biztos szavazók körében mért 28 százalék is jóval alacsonyabb, mint a 2016-os, alacsonynak számító 38 százalékhoz képest. A portálnak nyilatkozó Denisz Volkov, a Levada Központ igazgatóhelyettese kiemelte, az Egységes Oroszország támogatottsága évek óta folyamatosan csökken Moszkvában. Hozzátennénk - a szavazási hajlandóság is látványosan és Putyin számára bántóan csökken a nagyvárosokban, mindenekelőtt Moszkvában és Szentpéterváron. Az ellenzék támogatottsága is a nagyvárosokban és Moszkvában a legmagasabb, a szavazás tisztaságát itt kérdőjelezik meg legtöbben, mint ahogy a választási környezet diszkriminatív voltát – a médiához való hozzáférés egyenlőtlen voltát, a választási törvény hatalomnak kedvező alakítását is itt nehezményezik tömegesen. Az utóbbi évek minden választásán, legyen az elnök, parlamenti, regionális vagy önkormányzati voksolás, a parlamenten kívüli tényleges, elsősorban a január óta bebörtönzött Alekszej Navalnij nevével fémjelzett ellenzéki jelölteket,

különböző ürügyek mentén az orosz bíróságok sorra eltiltották a megmérettetéstől.

A szeptemberi parlamenti választáson már nem kell ezzel bíbelődniük, a hatalom gondoskodott arról, hogy eleve ne indíthasson jelölteket a tényleges ellenzék. Vlagyimir Putyin elnök pénteken aláírta azt az új orosz törvényt, amelyet májusban a törvényhozás mindkét háza nagy többséggel megszavazott. E jogszabály alapján hosszú évekre megfoszthatják passzív választójoguktól a terroristának vagy szélsőségesnek minősített szervezetek tagjait és alkalmazottait a passzív választójoguktól, megtilthatják számukra hogy bármilyen választott tisztséget betöltsenek. Putyin rezsimje kapcsán nem kérdéses, hogy a hatalom él is a lehetőséggel. Az utóbbi hónapok ellenzéket célzó intézkedései folytán a Navalnij törzseknek nevezett civil hálózat gyakorlatilag megszűnt, a bíróság szerdán dönt arról, hogy felveszik-e a szélsőséges szervezetek listájára vagy sem a Navalnij nevével fémjelzett civil szervezeteket. A börtönből 2013-ban szabadult egykori leggazdagabb orosz, Mihail Hodorkovszkij szervezete, a Nyitott Oroszország is e törvény miatt május végén felszámolta oroszországi fiókját, megszüntette tevékenységét. A Kremlnek azonban mindez kevés. Alekszej Navalnij januári bebörtönzése óta a hatalom szisztematikusan zaklatta a civil ellenzék legismertebb képviselőit, rendre őrizetbe vették a vezetőket, házkutatásokat rendeztek otthonaikban, irodáikban. Jelenleg is fogva tartják a Hodorkovszkij Open Russiajának oroszországi igazgatóját. Andrej Pivovarovot múlt héten vették őrizetbe, egyelőre két hónapra, szabadlábra helyezéséről a bíróság dönt majd, de aligha javára.



Az ő személye fontos Putyin rezsimjének, hiszen egy Lengyelországba tartó repülőről szállították le közvetlenül indulás előtt.