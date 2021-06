Tovább szűkítik a tankönyvpiacot

Már nemcsak a tankönyvfejlesztésre, iskolák, könyvtárak ellátására, hanem a nyomdai feladatokra is a kormány jelölhet ki neki tetsző cégeket.

A jövőben már nemcsak az állami tulajdonú Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel (Kello), hanem egy külső gazdasági társaságot is bevonva látná el a kormány a tankönyvek előállításával, valamint az iskolai tankönyvrendelés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. A köznevelési törvény nemrégiben elfogadott módosításával ugyanis felhatalmazást kapott a kormány arra, hogy rendeletben jelöljön ki egy (vagy több) gazdasági társaságot az említett feladatokra. A módosítás indoklásában mindössze annyi szerepelt, hogy minderre a "költséghatékony és zavartalan tankönyvellátás biztosításához" van szükség, cél, hogy az iskolákba "a nemzeti oktatáspolitikának és az aktuális iskolai követelményeknek megfelelő, jó minőségű tankönyvek kerüljenek". Azt is kikötötték, hogy a Kellonak mint tagnak legalább minősített többségű befolyással kell rendelkeznie a kormány által kijelölt gazdasági társaságban. A törvény szövegéből nem derült ki, hogy egy ilyen szervezetnek pontosan milyen szerepe lesz a tankönyvellátásban. Érdeklődtünk az Emberi Erőforrások Minisztériumánál (Emmi), ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk: az említett gazdasági szervezet nyomdai feladatokat láthat el. Így az állami tankönyvek fejlesztésének, illetve a könyvtárak ellátásának feladatához hasonlóan a nyomdai kivitelezési feladatokra is az állam - most már jogszabályban megerősítve - jelölhet ki neki tetsző cégeket, ami a tankönyvellátás és fejlesztés további központosítását jelenti. Az Emmi hozzátette: ilyen társaság kijelölésére most nem volt szükség, mert "az idén szeptembertől használatos tankönyvgyártás rendben zajlik".