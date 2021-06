Június 16-án lezárják a Lánchidat a forgalom elől

A közúti forgalomnak várhatóan 2022 decemberében adják vissza a hidat, de a kivitelezési munkák előreláthatóan 2023 augusztusában fejeződnek csak be.

Utolsó szakaszába ért a Lánchíd-felújítás előkészítése, június 16-án, szerda hajnali 4 órakor teljesen lezárják a hidat, illetve annak környezetét a gyalogos és közúti forgalom elől, így elkezdődhet a tényleges rekonstrukciós munka – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), hozzátéve: a hét elején újabb jelentős előkészítő munka kezdődött a Lánchídon és környezetében. Az építkezés kiszolgálására a pesti és a budai oldalon is egy-egy toronydarut használ majd a kivitelező A-Híd Zrt., a helyszínre érkező alapanyagokat, valamint hídelemeket ugyanis ezekkel mozgatja a felújítás során. "A pesti oldalon hétfőn és kedden felállították és összeszerelték a 12 tonna teherbírású toronydarut, amelynek horogmagassága 29,75 méter – vagyis ilyen magasra tud emelni –, a gémje pedig 45 méterre nyúlik ki. Az alvázas kialakítású darut központi vasbetonsúlyokkal rögzítették, ezek tömege 100 tonna" – olvasható a közleményben. A BKK kitért arra is, azért kellett cölöpözni a toronyadaru alapját, mert az előzetes felmérések szerint a talaj csak így bírja el a toronydaru terhelését. A híd június 16-i lezárásáig a közúti forgalom, így a 16-os és a 105-ös nappali, valamint a 916-os és a 990-es éjszakai autóbuszjáratok is zavartalanul közlekednek rajta, a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között pedig – mindkét irányban – ingyenesen lehet utazni.

A közúti forgalomnak várhatóan 2022 decemberében adják vissza a hídpályát, a gyalogos járdák azonban a munkák 2023-as befejezéséig munkaterületek maradnak.