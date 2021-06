Megpofozta egy férfi Emmanuel Macron francia elnököt

Naponta átlagosan nagyjából 700 ezer – másodpercenként nyolc – adag oltást adnak be Európa vezető államában.

Németország egyre több térségéből kezd eltűnni az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2), a kedden közölt adatok szerint olyan járás is van már, amelyben egy hete nem regisztráltak új fertőződést. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) kimutatása szerint az ország északi, tengerparti térségében a legjobb a járványhelyzet. Így például a több mint kétszázezer lakosú Elő-Pomeránia-Rügen járásban az utóbbi hét napon három ember szervezetében mutatták SARS-CoV-2-t, a nagyjából százezer fős Friesland járásban pedig egyetlen egy új fertőződést sem regisztráltak. Megállt a járvány az ország közepén fekvő, csaknem 140 ezer lakosú Goslar járásban is, ott szintén nem találtak új esetet az utóbbi hét napban. A közigazgatás 412 nagy egysége – járás, város, nagyvárosi kerület – csaknem 60 százalékában, 239 közigazgatási egységben 5 és 25 között van az egy hét alatt regisztrált új fertőződések száma. Ötvennél több esetet csupán 19 helyi egészségügyi hivatal jelentett az RKI-nek az utóbbi hét napban, száznál több új fertőződést sehol nem regisztráltak. Csökken a SARS-CoV-2 által okozott betegség (Covid-19) miatt az intenzív osztályokra nehezedő terhelés is. Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) keddi összesítése szerint 1097 beteg szorul mesterséges lélegeztetésre, 25 százalékkal kevesebb az egy héttel korábbi 1476-nál. A járványhelyzet javulása a SARS-CoV-2 terjedését lassító korlátozások és szezonális időjárási hatások mellett az oltási kampánynak tulajdonítható. Naponta átlagosan nagyjából 700 ezer – másodpercenként 8 – adag oltást adnak be Németországban. Legalább egy adagot a lakosság 46 százaléka – 38 245 152 ember – kapott keddig. Teljes oltással 21,9 százalék – 18 187 186 ember – rendelkezik. Az utóbbi 24 órában 1204 SARS-Cov-2-fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez csaknem egyharmados csökkenés az egy héttel korábbi 1785-höz képest. Az új esetekkel együtt 2 930 852 ember szervezetében mutatták ki a vírust Németországban. A Covid-19-cel összefüggő halálesetek napi száma 140-re csökkent az egy héttel korábbi 153-ról. A járvány áldozatainak száma így 89 384-re emelkedett.