Ujhelyi jogállami EP-prés alá helyezné a magyar kormányt

Biden az alelnök bevetésével próbálja enyhíteni az USA mexikói határán kialakult helyzet kapcsán rá nehezedő politikai nyomást.

Hálátlan szerepbe kényszerült első önálló diplomáciai misszióján Kamala Harris. Az alelnök, akinek apja jamaicai, anyja indiai bevándorló volt, Guatemalában és Mexikóban próbálja elérni, hogy az emberek maradjanak szülőföldjükön. Az út első állomásán Harris ki is mondta: „Ne jöjjenek!” Igaz, ezt nem azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok ne akarna segíteni a rászorulókon, hanem azzal, hogy az út veszélyes és csak a spanyolul coyotének (prérifarkasnak) hívott embercsempészeknek hasznos. Alejandro Giammattei guatemalai elnökkel közösen tartott sajtóértekezletén azt is hozzátette, hogy az USA visszafordítja az illegális határátlépéssel próbálkozókat. A Biden-adminisztrációnak roppant kínos, hogy a déli határon feszült helyzet alakult ki, mert Trump bukása után Közép-Amerikában sokan úgy érezték, végre szabad az út. A jobboldal keményen bírálja az új kormányzatot, amiért csak áprilisban 178 ezren jelentek meg a határon - 40 százalékuk Guatemalából, Hondurasból és el Salvadorból. Biden és Harris a kampány során humánus bevándorlási politikát ígért és hatalomra kerülve valóban megkezdte a Trump idején szétválasztott családok újraegyesítését. Erre azonban több ezer egyedül utazó kiskorú érkezett, újra megtöltve az átmenetinek szánt migrációs központokat. Az alelnök most segítséget helyezett kilátásba a guatemalai életkörülmények javításához, például 26 millió dollárt és félmillió adag vakcinát a koronavírus-járvány leküzdéséhez. Ez azonban nyilván nem elég, hiszen a szegénység, a munkalehetőségek hiánya és az erőszakos bűnbandák miatt továbbra is rengetegen a kivándorlást tartják az egyetlen lehetőségüknek. A helyzet csak picivel jobb az út második állomásán, Mexikóban, ahol ugyan enyhébb a gazdasági nyomás, de szintén elképesztő az erőszak. A hétvégi „félidős” választások előtt nem kevesebb, mint 89 képviselő- és polgármester jelöltet gyilkoltak meg. Tavaly 34 ezer 500 embert öltek meg, legtöbbjüket az egymással is rivalizáló bűnszervezetek. A baloldali szakszervezeti vezetőből lett államfő, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) populista pártja, a MORENA (Nemzeti Megújhodás Pártja) meggyengült a választáson, de megőrizte parlamenti többségét. AMLO és Harris kedden lapunk zárta idején találkozott. Két legfontosabb témájuknak a Mexikón át északra tartó népvándorlás és a gazdasági együttműködés ígérkezett. Előbbi kapcsán a két ország diplomáciája memorandumot készített elő, amelynek értelmében közös programokat dolgoznak ki a Közép-Amerikából kiinduló migrációs nyomás enyhítésére. A nehéz, ám látványos feladat az eddigi legnagyobb bizonyítási lehetőség Kamala Harris számára, aki ügyészként és szenátorként eddig viszonylag kevés nemzetközi tapasztalatot szerzett. Biden 2024-ben is szeretne indulni az elnökválasztáson, ám már 81 éves lenne, így nem kizárt, hogy Harris lépne a helyébe. Akkor pedig sokat nyom majd a latba, milyen diplomatának bizonyult, mit sikerült elérnie mostani útján.