Felforgatta a legélhetőbb városok listáját a járvány

Az új-zélandi Auckland lett a nyertes, Bécs és az európai városok visszacsúsztak a rangsorban.

Az új-zélandi Auckland lett a világ legélhetőbb városa a The Economist brit hetilap testvércége, az Economist Intelligence Unit (EIU) szerint. A koronavírus-járvány meglehetősen felforgatta a korábbi sorrendet. Legutóbb 2019-ben állította fel listáját az EIU, akkor Bécs végzett első helyen. Az osztrák főváros ezúttal a 12. helyre került. A top tízbe Új-Zéland, Japán és Ausztrália városai mellett csak két európai város került be: a svájci Zürich és Genf a hetedik és nyolcadik helyen. Auckland után a sorban Oszaka (Japán), Adelaide (Ausztrália), Wellington (Új-Zéland), Tokió (Japán) és Perth (Ausztrália) végzett. A legkevésbé élhető város ezúttal is Damaszkusz lett. A szíriai fővárost a nigériai Lagos és Pápua Új-Guinea fővárosa, Port Moresby előzte meg. Az EIU nem tette közzé a teljes listát. Az osztrák főváros 2018 óta vezette a listát és évek óta fej-fej mellett versenyzett Melbourne-nel. Új-Zélandot földrajzi helyzete segítette abban, hogy lezárt határain belül megszüntesse a koronavírus-járvány, ami jelentősen hozzájárult az itt élők életminőségéhez – írja online kiadásában a The Guardian. A világjárvány miatt az elmúlt évben nem közölt rangsort az EIU. „A városok világszerte sokkal kevésbé élhetők most, mint a járvány kezdete előtt, és úgy látjuk, bizonyos régiókat, például Európát különösen súlyosan érintett a helyzet” – közölte az EIU, amely idén is 140 nagyváros életminőségét vizsgálta 30 pontból álló szempontrendszer alapján, így a politikai és társadalmi stabilitás, a közbiztonság, az egészségügyi ellátás, az oktatás, a kultúra és a környezet, valamint az infrastruktúra szemszögéből.