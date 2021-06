Átadják a pesti rakpartot szabad felhasználásra

Persze a közösségi együttélés szabályai szerint.

Pihenőparkot alakítanak ki a pesti alsó rakpart Parlament és Lánchíd közötti szakaszán, amelyet a korábbi hétvégi lezárásoknál sokkal hosszabb ideig – június 18. és augusztus 15. között hétköznapokon is - használhatnak a gyalogosok. Mivel erre az időre a Margit híd és a Parlament közötti felújítási munka miatt így-úgy is ki lesznek tiltva innen az autók, a városvezetés elérkezettnek találta az időt, hogy a városlakókkal együtt újragondolja ennek az útszakasznak használatát – mondta el Balogh Samu, Karácsony Gergely kabinetfőnöke egy mai városházi háttérbeszélgetésen. Tavaly óvatos próbálkozásként három hétvégére már megnyitották a pesti rakpartnak ezt a szakaszát, de a járvány nem adott lehetőséget ennél többre. Most viszont a harmadik hullám is lecsengőben, így a városvezetés felkérte a Város és Folyó (Valyo) Egyesületet, hogy rendezze be ezt az autóforgalom elől elzárt „nem helyet”. A Valyo immáron tíz éve foglalkozik városi köztér projektekkel, legismertebb munkájuk a Szabadság híd spontán elfoglalásának utáni szervezett folytatása, illetve a Római-part jelen formájában való megőrzése érdekében indított Fák a Rómain mozgalom. A rakparti park előképe Párizs hasonló kezdeményezése, amely immáron 15 éve indult útjára. Az ott bevált gyakorlat szerint utcabútorokat, napozóágyakat, növényeket és szabadtéri játékszereket helyeznek ki, bármiféle rendeltetésbeli megkötés nélkül. Egy asztal mellett lehet tanulni, enni és sakkozni is, mindenki arra használja, ami neki a legjobban megfelel – magyarázta Tömör Miklós, a Valyo projektvezetője. Kereskedelem és szabadtéri koncertek viszont nem lesznek, mivel nem szeretnének elcsúszni a fesztiválozás felé. Inkább a terület köztér jellegű használatát modelleznék ez alatt a két hónap alatt. Igyekeznek elkerülni a terület túlhasználatát is. A Szabadság híd egy idő után érezhetően zsúfolttá vált. Viszont annak érdekében, hogy komfortosabb legyen a köztér használata minden tűzcsap mellett ivókutat helyeznek el és a száz autó helyére 100 növényt raknak ki, a szalagkorlátot pedig több helyen is megbontják. Árnyékolókat nem emelnek, mivel nem akartak bezavarni a Duna-part látképbe. A projekt igen szűk költségvetésből – mindössze 10 millió forintból - valósul meg, így úszóművek sem lesznek a folyón. Ennek ugyanis nem csupán a bérleti díja, de a működtetése is igen borsos. (Az úszóműre csak akkor mehet rá bárki, ha azon van személyzet, amelyik ellenőrzi a használatot.) A Mahart PassNave egyébként tervezi, hogy eseti jelleggel kiköt majd itt. A távlati tervekben szerepel a pesti rakpart teljes megújítása. A RAK-PARK projekt célja egy vonzó, sokszínű, pihenésre és színvonalas kikapcsolódásra alkalmas Duna-part kialakítása. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) március végén elindította a közbeszerzés folyamatát, ezzel hivatalosan is elkezdődött a Duna-part Kossuth tér – Fővám tér közötti felújításának utolsó tervezési fázisa. A tervek elkészítésére egy 2017-es megállapodás alapján a kormány ad 787 millió forintot a fővárosnak. A munka azonban legkorábban 1-2 év múlva kezdődhet meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljes egészében a gyalogosoké lesz a rakpart, de legalább lesz sétány, átkelők és utcabútorok.