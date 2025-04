Gyalogosok és a kerékpárosok vették birtokba a pesti alsó rakpartot

Pénteken jelentette be a Főpolgármesteri Hivatal, hogy a Budapest Restart programnak megfelelően hétvégére átadják a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak a gépjárműforgalom elől lezárt pesti alsó rakpartot. Hangsúlyozták azonban, hogy a rakpart használata során az általános koronavírus szabályok mellett további előírásokat is be kell tartani. A közúti forgalmat a rakparton szombat hajnalban 2-3 óra körül zárják le, míg a feloldás vasárnap 23 óra környékén várható. Képgaléria.