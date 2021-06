Valaki nem mond igazat

Egy új eljárás alkalmas a molekulák legjobb kötőhelyeinek felkutatására, amely nem csak a Covid-19 ellen lesz bevethető.

A legtöbb szakértő szerint a Covid-19 az oltási kampányok dacára is velünk marad, így elsőrendű fontosságú a gyógyszerfejlesztés. A kutatás rendkívül sok időt vesz igénybe, ha nem célzottan keresik a kórokozó Achilles-sarka ellen valószínűleg működő hatóanyagokat. Keserű György Miklós, a Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Csoportjának vezetője új módszerükről beszélve az mta.hu -nak azt mondta, az alkalmas a gyógyszercélpontokon található hotspotok, a molekulák legjobb kötőhelyeinek felkutatására. A SpotXplorer nevű eljárás a Covid-19 mellett rengeteg más betegség ellen is bevethető lesz. Az eredmények jelentőségét az is jelzi, hogy a cikket a Nature Communications szerkesztői Editors’ Highlights címen kiemelték. Ahhoz, hogy egy betegséget okozó fehérje működését gátolni lehessen, a gyógyszermolekulának kötődnie kell a fehérje egy bizonyos részéhez. A kérdés az, hogyan lehet megtalálni a fehérjék legjobb kötőhelyeit, amelyeket „forró pontoknak” vagyis „hotspotoknak” neveznek. A „hotspot” kifejezéssel általában a nyilvános wifi internet-hozzáférést biztosító rádióadókkal kapcsolatban találkozunk. És ez nem véletlen névegyezés, hanem a kifejlesztett eljárás mechanizmusát is segíthet megérteni, ha a fehérjéket is egyfajta nethozzáférési pontokat tartalmazó térképként képzeljük el. A legjobb minőségű internetkapcsolatot a wifi-hotspotok közelében lehet kialakítani, míg tőlük távolodva romlik a kapcsolat minősége, vagy akár meg is szűnik az összeköttetés. Ez így működik a fehérjéknél is – idézték Keserű György Miklóst. „A fehérjéknek is vannak hotspotjaik. Azok a molekulák képesek leginkább befolyásolni a fehérje patológiás működését, amelyek magán a hotspoton vagy a közvetlen közelében kötődnek.” A hatékony gyógyszerek kutatása szempontjából kulcsfontosságú a hotspotok megtalálása. A véletlenszerű keresés azonban rendkívül hosszadalmas és nehézkes, ezért a Természettudományi Kutatóközpont (TTK) kutatói a fehérje-hotspotok általános jellemzőit igyekeztek összegyűjteni. Mivel a szervezet nem képes végtelen számú, jelzésre, szabályozásra képes molekulát előállítani és a termelt vegyületek száma is korlátos, a gyógyszer-célmolekulák hotspotjaira jól kötődő molekulatípusok sem lehetnek ennél többen, és maguknak a hotspotoknak a változatossága sem lehet végtelen.