Lucz Dóra ismét Európa csúcsán

A magyar labdarúgó-válogatott immár 11 mérkőzés óta nem kapott ki, azonban az európai híradásokba azért került be, mert a szurkolók kifütyülték a térdelő íreket.

Lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a labdarúgó Európa-bajnokság előtt a magyar válogatott. Az Írország elleni összecsapáson egyik csapat sem lőtt gólt, a találkozó más ok miatt került be az európai híradásokba. A mérkőzés előtt a hazai játékosok állva maradtak, a vendégek letérdeltek, mindezt pedig a magyar publikum kifütyülte. „Érthetetlen, hogy kifütyültek bennünket” – jelentette ki Stephen Kenny, az írek szövetségi kapitánya, aki elárulta, játékosai fordultak hozzá ezzel a kéréssel, s végül az Ír Labdarúgó-szövetség is áldását adta. – Jó döntést hoztunk, hogy letérdeltünk, mert egy fontos üzenetet továbbítottunk. Az, hogy kifütyültek minket rossz fényben tünteti fel magyarokat, különösen így az Eb előtt” – tette hozzá a szövetségi kapitány. Adam Idah, a Norwich ír csatára kiábrándítónak nevezte a történteket. „A térdelés jó célt szolgál, megpróbálja megállítani a rasszizmust. Ez annak a jele, hogy kiszorítja a rasszizmust a társadalomból. Nem ilyen reakcióra számítottunk, nagyon kiábrándító volt” – magyarázta. A mérkőzésen csereként pályára lépett a Nigériában született Chiedozie Ogbene is. A 24 éves ír szélső az európai szövetségtől (UEFA) vár határozott fellépést a rasszista hangokkal szemben. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az eset kapcsán elmondta: eddig is megadták, és ezután is megadják a tiszteletet az ellenfeleknek. Hozzátette: a szurkolók viselkedésének okairól viszont őket kell megkérdezni. „Nem tehetek szemrehányást a játékosaimnak, a befejezéseknél látszott, hogy hiányzik a minőség, de az adott poszton a legjobbjainkra nem számíthatunk” – értékelte a mérkőzést Rossi, aki hangsúlyozta, az Eb-n más taktikára kell számítani a válogatottól, kontrajátékra kell majd alapozni. A kapitány megemlítette, hogy Gazdag Dániel térdproblémával bajlódik, ezért nem szerepeltette egyik felkészülési mérkőzésen sem, de reményei szerint már a portugálok elleni első Eb-meccsen számíthat rá. A szakvezető szerint a magyar válogatott komoly lépést tett előre a Ciprus elleni mérkőzéshez képest, de a várt eredmény, a győzelem ezúttal elmaradt, de legalább a veretlenségi sorozatuk folytatódott.

Legutóbb 20 éve volt ilyen jó formában a magyar válogatott, akkor a Romániától, idegenben, világbajnoki selejtezőn elszenvedett 2–0-s vereséggel szakadt meg a 12 meccses sorozat. Az Eb-re készülő válogatottak közül Magyarországé a második leghosszabb aktív veretlenségi széria, ennél több veretlenül megvívott mérkőzéssel csak az olaszok büszkélkedhetnek, szám szerint 27-tel. A magyarokkal azonos csoportban szereplő franciák 3-0-ra győzték le kedden Bulgáriát, rossz hír viszont a világbajnok számára, hogy Karim Benzema térdsérülést szenvedett. „Mindig történnek váratlan esetek, amelyekkel együtt kell élni, de jelen pillanatban nem tűnik drámainak a sérülése” – nyilatkozta Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya, aki hat év szünet után küldött újra meghívót Benzemának az Eb előtt. Időközben a spanyol válogatottnál Sergio Busquets után Diego Llorente koronavírustesztje is pozitív lett. Luis Enrique szövetségi kapitány emiatt előbb hat játékosnak küldött vészbehívót, majd ezen futballistákhoz csatlakozott még 11 az U21-es keretből. A spanyolok csoportellenfelei közül a svédeknél is volt pozitív teszt, Dejan Kulusevskiről, valamint Mattias Svanbergről derült ki, hogy fertőzött, ezért őket is elkülönítették a társaktól. Az olaszoknál sérülés miatt kellett változtatnia Roberto Mancininek, a kapitány Stefano Sensi helyett Matteo Pessinát hívta be.