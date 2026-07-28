Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár azt javasolta Pósfai Gábor belügyminiszternek, rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia (KKNKKA) augusztus 1-jétől fizessen bérleti díjat az általa igénybe vett területért és szolgáltatásokért. Kovács Katalin férje a volt sportállamtitkár, Schmidt Ádám, aki arról döntött, hogy a sokszoros világbajnok felesége ingyen használhassa a 70 milliárd forintba került akadémiai központot, nem mellesleg pedig milliárdos támogatásokat kapjon.
Az Orbán-kormány 51 milliárd forintból épített a partra nemzeti akadémiát, kár, hogy ebből az összegből megoldhatták volna hazánk harmadik legnagyobb természetes tavának a teljes vízpótlását.
Gratulálunk!
Az eredetileg 43,4 milliárd forintra tervezett beruházás építési költsége ezzel immár átlépte az 50 milliárd forintot.
Egy arany-, két ezüst- és két bronzérem a mérleg ma eddig.
A B döntőben Fejes Dániel harmadik lett, így összességében a 11. helyen zárt.
A Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra kajakos páros ezüstérmet, a Pupp Noémi, Fojt Sára kettős bronzérmet szerzett.
Döntőbe jutott a Nádas Bence, Tótka Sándor kajakos páros is.
Féltávnál ötödikként haladt a magyar hajó, innen pedig nem tudott javítani.
4,4 tizedmásodperccel maradtunk le a dobogóról.
A kajak négyesek és a férfi kenu párosok versenye csütörtökön folytatódik, míg a K-2-esek és a női C-2-esek pénteken szerepelnek legközelebb.
A középfutamot meg lehetett spórolni, ehhez az első három között kellett végezni.
A női négyes összeállítása még kérdéses, nem dőlt el, hogy Csipes Tamara, Fojt Sára és Gazsó Alida Dóra mellett Pupp Noémi vagy Lucz Anna lesz-e az egység negyedik tagja.
Tíz éremmel és 15 kvótával zárták a magyarok a kajak-kenu világbajnokságot.
Magyarország így a lehetséges 18-ból 15 párizsi indulási jogot begyűjtött.
A világbajnokság vasárnapig tart, szombaton délután középfutamokat rendeznek Duisburgban.
Több magyar egyéni sportoló és a női vízilabda-válogatottunk is remek teljesítményt nyújtva ért el kiváló eredményt az olimpia keddi versenynapján.
Kedden lesznek a középfutamok és a döntők is.
Lucz Dóra immáron háromszoros Európa-bajnok, a 26 éves sportoló ráadásul nemcsak a kajak négyesben szerzett aranynak, hanem egy egyéni ezüstéremnek is örülhetett.
Kilenc első hellyel és összesen tizennyolc dobogós pozícióval zárták a magyarok a poznańi kontinensbajnokságot.
A magyar csapat tagjai négy érmet, közte két aranyat gyűjtöttek a poznani kajak-kenu Európa-bajnokság pénteki döntőiben, amelyek mindegyike olyan számban zajlott, amely nem szerepel az olimpiai programban.
Az eseményt június 2-6. között rendezték volna meg a német városban.
A Maty-éri pálya 22 év után ad majd otthont ismét kontinensviadalnak.
Fülöp Tibor, a LifeLike Egészségügyi Központ sportlabor-vezetője szerint, ha az ember pontosan tudja, hogy mit akar elérni, akkor a leghatékonyabb bármilyen sporttevékenység.