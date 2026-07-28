Milliárdokat kapott Kovács Katalin, a kajakkirálynő, de most neki is fizetnie kell

Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár azt javasolta Pósfai Gábor belügyminiszternek, rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia (KKNKKA) augusztus 1-jétől fizessen bérleti díjat az általa igénybe vett területért és szolgáltatásokért. Kovács Katalin férje a volt sportállamtitkár, Schmidt Ádám, aki arról döntött, hogy a sokszoros világbajnok felesége ingyen használhassa a 70 milliárd forintba került akadémiai központot, nem mellesleg pedig milliárdos támogatásokat kapjon.