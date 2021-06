Hamarosan összeáll az ellenzék programja

A főpolgármester levelet írt Orbán Viktornak, amiben több lépés megtételére sürgeti a miniszterelnököt.

"A kormánynak lépnie kell. A laboratóriumi ellenanyag-tesztek eredményeinek azonnali nyilvánosságra hozatalát, ingyenes ellenanyag-tesztelési lehetőséget, illetve azoknál, akiknél az első két oltás nem termelt megfelelő mennyiségű ellenanyagot, a harmadik oltás felvételének biztosítását kezdeményeztem ma a miniszterelnöknél" - írta szerdai Facebook-posztjában a főpolgármester.

Karácsony Gergely arról számolt be hogy az elmúlt napokban több embertől is segélykérő levelet, megkeresést kapott. Így tett az a több mint 3 ezer főt számláló csoport is, amelyben azok osztják meg egymás között tapasztalataikat, akik maguk, vagy akiknek hozzátartozóik Sinopharm vakcinát kaptak, ám az ellenanyag-vizsgálatok negatív eredményt mutattak, vagyis a védettség az oltás ellenére sem alakult ki náluk. Kedden az ő képviselőjükkel is találkozott és meghallgatta a kéréseiket. Megjegyezte, azokban az elsősorban arab országokban - ahol tömegesen oltottak a kínai vakcinával - szinte mindenhol lehetőség van harmadik oltásra, másik vakcinával. Ebbe az irányba indult Szerbia is. Emlékeztetett, hogy nem csak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői mondják, hogy az idősebb korosztályban, a 60-65 év felettieknél a Sinopharm vakcina több esetben nem eredményezett kellő védettséget. A politikus szerint állítólag magyar laborok is hasonló eredményre jutottak. Éppen ezért a városvezető azt kérte a miniszterelnöknek címzett levelében, hogy az Operatív Törzs az EESZT adatai alapján haladéktalanul hozza nyilvánosságra, hogy az egyes oltások esetében a második oltás utáni tizennegyedik napot követően vénás vérből végzett, laboratóriumi ellenanyagtesztek korcsoportonként összesítve milyen eredményt adtak. Ha ezek az adatok azt támasztják alá, hogy bizonyos oltások esetében egyes korcsoportokban nem termelődik megfelelő mennyiségű ellenanyag az emberi szervezetben, akkor mihamarabb gondoskodjon az érintett oltotti kör adott korcsoportja számára ingyenesen hozzáférhető ellenanyag-tesztelésről. Végezetül pedig azt kérte, hogy a kormány gondoskodjon egy harmadik oltásról is azok esetében, akiknél nem alakult ki a kellő szintű védettség. Karácsony Gergely mindehhez felajánlotta a Fővárosi Önkormányzat együttműködését is. "Amennyiben a kormány belátható időn belül nem intézkedik az ingyenes ellenanyag-tesztelés lehetőségéről, Budapest a saját lehetőségeihez mérten megteszi a szükséges lépéseket" - jelentette ki, ám a pontos részleteket egyelőre nem ismertette.

"Ebben a propagandával sújtott politikai közegben fontos világossá tennem: nem a kevesebb, hanem a több és jobb oltás mellett érvelek, a valódi biztonság, a valódi védettség érdekében. Lehet ezt oltáspártiságnak is nevezni, de talán így pontosabb: felelősség" - zárta sorait a főpolgármester.