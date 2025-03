Idén is nagy merítés lesz a hazai előadókból a Szigeten

A Sziget kétségtelenül egyik legnagyobb hozadéka, hogy a hat fesztiválnap alatt Budapestre hozza a világ számos, idén is mintegy hatvan országból érkező fellépőinek hosszú sorát, a zenei műfajok sokszínűségét és sok mindent a zenén túl, legyen az tánc, színház, cirkusz vagy egyéb művészeti ág. Headliner sztárokat, nagy kedvenceket, izgalmas zenei és kulturális csemegéket, itthon talán kevésbé ismert, feltörekvő tehetségeket láthatunk többtucat helyszínen, a Szabadság Szigetének 76 hektáros területén. „Messze nem elhanyagolandó tény azonban, hogy a Sziget a hazai zenei/kulturális szcéna legnagyobb szereplője is egyben, ahol évente többszáz magyar fellépő teszi teljessé a programot, lehetőséget kapva arra is, hogy túl a saját közönségükön, a világ minden pontjáról érkező látogatók előtt is bemutatkozhassanak" – emelte ki Kádár Tamás, a Sziget főszervezője.