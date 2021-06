„Csak szóljatok a Pócsnak” - lincselés Jászapátiban

Csaknem megismétlődött az olaszliszkai lincselés Jászapátiban. Még sok a tisztázatlan kérdés, például az is: miért kell egy fideszes politikus a rendőrségi intézkedéshez?

– A fiam tízéves, a lányom hat, mindketten az ablakból nézték végig, bezárt ajtók mögül, ahogy több tucatnyi roma férfi és nő a saját apjukat veri a családi házunk udvarán. Később elmesélték, hogy azt tervezték, a fürdőszobaablakon fognak elmenekülni, és átmenni a szomszédokhoz, ha már a házban nem lesznek biztonságban. A fiam azóta sem beszél a történtekről, olyan, mintha szégyellne engem, vagy magát szégyellné a történtekért. Most az egész családnak pszichológus segít feldolgozni a történteket, de azt hiszem, évek kellenek, amíg ez sikerülhet valahogy – idézi fel a vasárnap történteket a jászapáti H. Mátyás. A megvert férfi azt kéri, ne írjuk le a teljes nevét, mert arra is csak hosszas töprengés után vette rá magát, hogy feljelentést tegyen. H. Mátyás szerint minden azzal kezdődött, hogy vasárnap, amikor családjával hazatért egy szolnoki kirándulásról, szembesült vele, a szemközti házban élő roma családnál délelőtt kezdődött ünneplésre mind több és több vendég érkezik, és egyre zajosabb a mulatság. A férfi a helyi rendőrséghez fordult. – Tudom, most felvetődhet, miért nem az ünneplő családhoz kopogtattam be, azt kérve, hogy halkítsák le a zenét és csendesebben vigadjanak. Egyszerű a válasz: úgyse tették volna meg. Négy éve költözött ide a család Hevesről, s ez idő alatt egyetlen ilyen kérésre sem reagáltak – mondja a szavai szerint főként autókkal, de egyébként „mindennel is” foglalkozó férfi. H. Mátyás állítja, hogy hiába kért segítséget a rendőröktől: – Széttárták a kezüket, hogy ők csak ketten vannak, ráadásul családjuk van, nem nagyon szeretnének ujjat húzni azzal a famíliával. Annyit azért megtettek, hogy mivel valamiért tudták a számát, felhívták a szomszédot, S. Krisztiánt, és közölték vele, hogy bejelentés érkezett a hangoskodás miatt. Kérték, hogy próbáljanak halkabban ünnepelni. Mire hazaértem, a feldühödött tömeg már a kapumban várt, hogy miért merészeltem feljelentést tenni, kirángattak az autóból, nekem estek, meg lehet nézni a lemezkerítésünket, ott az egyik horpadást a fejem okozta... - mutatja a férfi, akinek az arcán még napokkal az eset után is látszanak a monoklik, hegek. A verekedésnek az vetetett véget, hogy nagy erőkkel rendőrök érkeztek. H. Mátyás úgy emlékszik, a felesége hívta fel a verekedés közben a rendőröket, akik közölték, hogy Pócs János fideszes országgyűlési képviselőhöz kell fordulni, mert ő tudja hívni a nagyobb karhatalmi erőt. Arra már nem emlékszik a férfi, hogy végül hívta-e valaki Pócs Jánost, és ha igen, akkor ki, mindenesetre a rendőrség később megérkezett és rendet tett. A környéken élők közül többen is állították: Pócs János közbenjárása kellett a rendőrök gyors mozgósításához. Egyes utcabeliek legalább száz rendőrt, köztük TEK-eseket, kutyás egyenruhásokat emlegetnek. A verekedés egyik főszereplőjét, S. Krisztiánt harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték. Az S. Krisztiánék Sas út elején lévő, narancssárgára festett házuknál csak a zenész anyósát találjuk otthon. A lánya Szolnokra ment az előzetes letartóztatásba helyezett férjéhez, hogy tisztálkodási eszközöket vigyen be neki. Az idősebb asszony vigyázott addig a gyerekekre, köztük arra a kislányra is, akinek az elsőáldozását ünnepelték vasárnap. – Nem igaz, hogy több százan voltunk, miként azt egyesek állítják. Ha a gyerekeket is összeszámolom, alig lehettünk vagy negyvenen rokonok, a kiérkező rendőrök legalább háromszor ennyien lehettek. Mindenki üvöltött, a gyerekek sírtak, pedig mi nem csináltunk semmit, csak roma szokás szerint meg akartuk méltó módon tartani ezt az ünnepet – mondja. Az asszony szavai szerint még nem volt este hét óra, amikor a szomszédjuk már bejelentést tett a zaj miatt. Nem érti, miért nem nekik szólt, miért mindjárt a rendőrségre ment. A verekedésről csak annyit mond:

– Ha olyan nagyon bántották volna a férfit, akkor biztosan nem jön ki még aznap este a kórházból. Szerinte éppenséggel H. Mátyás volt az, aki provokálta a verekedést, és csúnya szavakkal pocskondiázta az ünneplő vendégeket. Azt, hogy pontosan mit történt, majd a Jászberényi Rendőrkapitányság derítheti fel, a csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárás során. Az ügy azonban nem csak a verekedés miatt vet fel kérdéseket. Ha igaz ugyanis az, amit a helyiek mondanak, akkor úgy tűnhet: a rendőrség a bejelentések ellenére addig nem intézkedett érdemben az ügyben, amíg Pócs János közben nem járt. Ha viszont Pócs valóban afféle rendcsinálóként lépett fel az ügyben, akkor az már csak azért is különös: a YouTube-on ma is fellelhető egy 2008-ban készült videó, amelyen a fideszes országgyűlési képviselő egy nagyobb kazánba zárja egyik roma alkalmazottját, állítólag büntetésként, amiért alkoholt ivott. A videó két éve került nyilvánosságra, Pócs pedig azzal védekezett az őt megkérdező újságíróknak, hogy csak viccelt. Megkerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy kiderüljön: valóban elképzelhető-e, hogy a helyi rendőrök H. Mátyás első kérésére azért nem mentek ki a helyszínre, mert nem akartak ujjat húzni a családdal? Elhangzott-e Pócs János országgyűlési képviselő neve a második, már a verekedés idején tett bejelentéskor? Igaz-e, amit több helybeli is állít, hogy a fideszes képviselő intézkedett kellő rendőri erőről? Ha mindez igaz, akkor miért kell egy politikus a rendőri intézkedéshez? Bálint F. Levente, a megyei rendőrség sajtóreferense szerint nem mondhatnak mást, csak azt, hogy csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. Mivel a helyszínen több utcabeli is arról beszélt, hogy vasárnap este a Terrorelhárítási Központ munkatársait, illetve kommandósokat láttak a helyszínen, a TEK-et is megkérdeztük, történt-e részükről bármilyen intézkedést ebben az ügyben, ők azonban nemmel válaszoltak. Pócs Jánost többször is kerestük, hogy megkérdezzük, valóban ő hívta-e ki a rendőröket, de asszisztensével azt üzente, hogy nem kíván a kérdéseinkre válaszolni. A Blikk korábban arról írt, hogy a fideszes képviselő gátolta meg a lincselést, amikor a támadás hírére a helyszínre sietett, és útközben maga riasztotta a rendőrséget. Ezt a cikket Pócs János maga is megosztotta Facebook-oldalán. A fideszes képviselőtől egyebek mellett azt kérdeztük volna, ha ad rá lehetőséget: Hány hasonló ügyben járt el eddig személyesen? Minek tulajdonítja, hogy a jászapáti lakosok már nem a hatóságokhoz, hanem hozzá fordulnak, ha bajban vannak? Kérdésekre nem válaszolt a fideszes országgyűlési képviselő, de közösségi oldalán üzent S. Krisztiánnak. „A fenyegető üzeneted megkaptam. Várlak, de várnak még rád máshol is!” – írta ki arra utalva, hogy a helyszínen a már letartóztatott férfi megfenyegette, mondván, „ő lesz a következő”. A szövegéhez egy képet is csatolt a rendőri akcióról. Kerestük az ügyben a város kormánypárti polgármesterét, Farkas Ferencet, de ő sem kívánt nyilatkozni. Borics László helyi ellenzéki önkormányzati képviselő lapunknak azt mondta: a jászsági településeken az utóbbi években elterjedt, hogy a fideszes képviselő „mindent elintéz”, amit másnak nem sikerül, de azért rendőrségi ügyekben nem kellene eljárnia. A városban lapunknak többen úgy fogalmazták meg a képviselő lobbierejét: „csak szóljatok a Pócsnak, ha el akartok érni valamit…”