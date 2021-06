Sztrájk után sincs megegyezés - Határozatlan idejű munkabeszüntetés jön a veresegyházi Aviationnál

A műszakban dolgozók 35-40 százaléka nem vette fel ma két óráig a munkát, mert évi 2 százaléknál nagyobb béremelést szeretnének. Ezután sem jött létre egyezség, ezért határozatlan idejű sztrájkra készül a szakszervezet.

Két órás figyelmeztető sztrájkot szervezett a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete (VDSZ) csütörtökön 13 és 15 óra között a 300 főt foglalkoztató a veresegyházi GE Aviation Hungary Kft.-nél, miután a legutóbbi tárgyaláson sem tudott megállapodni a munkáltatóval. Székely Tamás, a VDSZ elnöke érdeklődésünkre elmondta: az adott műszakban dolgozók 35-40 százaléka vett részt a munkabeszüntetésben, és ez elég volt ahhoz, hogy a gyár egyes egységeinek működését megbénítsák. (A GE Aviation ugyanakkor az MTI-vel azt közölte délután, hogy a sztrájkban a műszakban dolgozó 200 főből 20-an vettek részt, tehát 10 százalék szüntette be időlegesen a munkát.) Székely Tamás azt is jelezte lapunknak: délután ismét leülnek tárgyalni a munkáltatóval. A tárgyalás után pedig arról számolt be a szakszervezeti vezető, hogy továbbra sem tudtak megállapodni a munkáltatóval, ezért határozatlan idejű sztrájkra készülnek. Ennek időpontját viszont még nem jelentette be.



A repülőgép-alkatrészeket előállító és javító cégnél hetek óta zajlanak a bértárgyalások, de nincs megegyezés. A munkáltató július 1-től csak 4 százalékkal emelné a béreket. A VDSZ 8 százalékról indított, majd 5 százalékra vitte le követeléseit. Ennél lejjebb nem mentek volna, mert a 4 százalékos emelés éves szinten csak 2 százalékot jelentene. A legutóbbi tárgyalásokon viszont már elfogadták volna a 4 százalékot is, ha a cég a szeptembertől megszűnő, és számos pluszjuttatást, pótlékot rögzítő üzemi megállapodást változatlan formában kollektív szerződéssé alakítja át. A munkáltató azonban erre nem volt hajlandó még a figyelmeztető sztrájk után sem. Székely Tamás szerint a kollektív szerződés nem járna plusz költséggel a munkáltató számára, de a dolgozóknak azért volna fontos, mert a jelenlegi üzemi megállapodás, számos, A munka törvénykönyve szerint adandó juttatásnál magasabb összegeket rögzít. Félő ezért, hogy a cég ezeket el akarja majd venni szeptembertől. Mint megírtuk: a VDSZ korábbi közleményében azt is kifogásolta, hogy a cégvezetés a COVID hatásaira hivatkozva még a 4 százalékos béremelést is differenciáltan kívánja végrehajtani, miközben a GE Aviation tavaly 113 milliárd forintot vitt ki osztalékként az országból, és a mérlegadatok alapján 34 milliárdos nyeresége volt.