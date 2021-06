Ismét Magyarország fizeti a legtöbb büntetést az uniós támogatásoknál talált csalások miatt

Csányi Sándor évtizedes "uralkodása" után kénytelen beérni a toplista második helyével.



Összesen 669 milliárd forinttal növelte a vagyonát Magyarország 10 leggazdagabb vállalkozója, miközben a koronavírus odavágott a világ gazdaságának. A leggazdagabbak között a dobogó felső fokára ezúttal a miniszterelnök felcsúti barátja állhatott, miután Mészáros Lőrinc vagyona az elmúlt egy évben 185 milliárd forinttal gyarapodott – szemlézte a 24.hu a 100 leggazdagabb magyart bemutató idei kiadványt. A lista második helyére visszacsúszó Csányi Sándor OTP-vezér „csak” 110 milliárddal tudott gyarapodni tavaly, ami visszafogottnak tekinthető abból a szempontból, hogy az OTP-részvények hamar magukhoz tértek a pandémia okozta megrázkódtatásból. Az ország "főbankárát" azonban ez nem mentette meg, egy évtizedes abszolút vezetés után vagyona idén csak a második helyre tudott befutni. Csányi Sándor javára írhatjuk azonban, hogy Mészáros őrült tempót futott:

a nemzet gázszerelője csak az Opus Global Nyrt. és a három bankból összeolvasztott Magyar Bankholding (Budapest Bank, MKB, Takarékbank) révén 260 milliárdra tehető a vagyona, építőipari érdekeltségei tavaly rekordokat döntögettek. Emellett Mészáros teljesítményét rossz befektetések sem tarkítják, az állami tulajdonú MVM például megszabadította a Mátrai Erőmű Zrt.-től, amely 42 milliárd forint veszteséggel csúfította volna a összképet, ha a portfóliójában marad.

A leggazdagabb üzletemberek rangsora és becsült vagyona milliárd forintban, zárójelben a 2020-as vagyon:

Mészáros Lőrinc 455 (270)

Csányi Sándor 420 (310)

Gattyán György 305 (280)

Felcsuti Zsolt 246 (187)

Veres Tibor 230 (160)

Bige László 201 (112)

Széles Gábor 181 (170)

Szíjj László 177 (120)

Jellinek Dániel 170 (115)

Kasza Lajos 121 (113)

Az idei kiadványból az is kiderült: a top tíz szereplői az előző évhez képest nem változtak, csak a sorrend borult fel helyenként. Látványosan növekedett a két éllovason kívül Bige László műtrágyakirály vagyona, nemrég még arról cikkeztünk, hogy felére apadtak a javai, most azonban megint 200 milliárd forintnál tart a számláló, pedig a vállalkozó vesztegetési ügyében a nyomozás még folyamatban van.



„Összességében a tíz leggazdagabb magyar vállalkozó vagyona 669 milliárd forinttal nőtt egy év alatt. Ez több, mint amennyi 2002-ben az első száz összesített vagyona volt: az akkori 632,4 milliárdhoz képest most 5586,7 milliárd a becsült összvagyon. Az első tíz pedig ennek csaknem felét mondhatja magáénak, Mészárostól Kasza Lajosig a vagyonokat összeadva 2506 milliárd forint jött ki” – írják

Megemlékeztek az „újakról” is: csak tavaly került fel a gazdaglistára Vida József, a TV2 megszerzésével, és mindjárt a 33. helyre, most a bankholding létrehozása még magasabbra, a 18. helyre röpítette. Vagyonát az egy évvel korábbinak csaknem a duplájára, 64,5 milliárd forintra teszik. Vida üzlettársa, Gál Miklós – aki nemrég még a Mészáros-féle Opus Global vezérigazgatói székében ült – ugyancsak a toplistára került, újoncként mindjárt az előkelő 32. helyre. Gál teljes vagyonát 41,5 milliárd forintra becsülik, aki ezzel megelőzte Tiborcz Istvánt, a miniszterelnök vejét is, aki ingatlanbefektetései révén egy év alatt 3,2 milliárddal növelte a vagyonát, a 39 milliárd forint ezúttal a 37. helyre volt elég. A százas listára Gállal együtt hét új milliárdos került fel. A listán szerepel még 27,5 milliárddal Hernádi Zsolt Mol-vezér, aki ugyancsak nagyot lépett tavaly óta: 9,2 milliárd forinttal gyarapodott. A régi leggazdagabbak közül nem tűntek el teljesen a „kegyvesztettek”: Simicska Lajos és üzlettársa Nyerges Zsolt sem. Előbbi 23,8 milliárd, utóbbi még nagyobb, 35 milliárd forintos vagyonnal.