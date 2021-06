Kamaszoltás igen, kórházreform talán

Váratlanul csütörtökre a miniszterelnök is csatlakozott azokhoz, akik szerint fontos a kiskamaszok covid-elleni oltása.

Alig egy hete Orbán Viktor a gyerekek oltásáról még azt mondta: nem látja, hogy a magyar tudományos közösségben – amelynek a véleménye perdöntő ebben az ügyben – ez a vita hamarabb nyugvópontra jutna, mint a nyár vége. Lapunk akkor több tudóst, kutatót megkeresett, köztük Duda Ernő virológus professzort, aki határozottan azt mondta: semmilyen vita nincs tudományos körökben a 12-15 évesek oltásáról, nem is ismer olyan szakembert, aki szerint ne lenne szükség erre. Orbán Viktor a csütörtöki kormányinfón már azt közölte: ha a szülők úgy döntenek, hogy be akarják oltatni a gyerekeiket, akkor a szokott rendben kell jelentkezniük. Lapunk megkérdezte a kormányt: Mi történt egy hét alatt, mitől született meg ilyen gyorsan a korábbiakkal ellentétes döntés? Megismerhető-e a vitában résztvevő tudósok véleménye? Kik vettek részt ebben a vitában, amiről a miniszterelnök beszélt? Választ nem kaptunk. A váratlan bejelentés a szakembereket is készületlenül érte. A szülők már hívogatják a gyermekorvosokat, akik egyelőre egyéb tájékoztatás hiányában nem tudnak mondani semmit. Csak a kormányinfón elhangzottakat tudják ismételgetni, miszerint a szokásos rendben lehet jelentkezni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gyerekeket is regisztrálni kell a szüleiknek. Csütörtök délután a vakcinainfó regisztrációs rendszere már fogadta a 16 évnél fiatalabbak jelentkezését is. Ám arról, hogy mikor és hogyan történik az ő oltásuk, arról még nem adott ki szakmai utasítást a tisztifőorvos. A csütörtöki kormányinfón szóba került a hazai egészségügyi ellátórendszer racionalizálása is, amiről lapunk a napokban írt részletesen. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) lapunk birtokába került szakmai anyaga szerint mintegy 2500 kórházi ágyat szüntetnének meg, további hat kisebb városi intézmény telephelyén feladnák az aktív betegellátást és 13 ellátóhelyen, például a kalocsaiban, az orosháziban, a hatvani kórházban a jövőben már nem végeznének műtéteket. „Nem lesz egészségügyi átszervezés” – közölte Orbán Viktor reagálva a nyilvánosságra került tervezettel kapcsolatos kérdésre. Hozzátette: a kórházi főigazgatóság által készített dokumentum nem volt kormány előtt. Csakhogy annak nem is kellett feltétlenül ott lennie. Az országos kórházi főigazgató ugyanis a vészhelyzeti rendeletekben kapott felhatalmazást arra, hogy átszervezze a kapacitást és a személyzetet. Információink szerint a vidéki kórházak csütörtökön kaptak levelet az őket érintő kapacitásváltozási elképzelésekről. S eközben a parlament törvényalkotási bizottsága éppen a veszélyhelyzettel összefüggő, korábban alkotott átmeneti szabályok törvénybe illesztésével kapcsolatos módosítókat hagyta jóvá. Köztük az egészségügyben zajló struktúraváltás megalapozásával kapcsolatos szabályokat is. Ezekről a jövő hét elején megtörténik a végszavazás is. Így meglehet, a miniszterelnök egyszerű szómágiával élt, amikor arról beszélt, hogy „semmiféle egészségügyi átszervezés vagy reform nem lesz, itthon ennek a szónak ugyanis negatív jelentése van, a források elvételével azonosítjuk." Mint mondta, ez nem szerepel a tervben, éppen ellenkezőleg: „Meg kell erősíteni a magyar egészségügyet.” Ugyanakkor azt konkrétan nem cáfolta, hogy az általunk ismertetett kapacitás átrendezési szándék megvalósulhatna. Egy másik kérdésre pedig azt közölte: a háziorvosi ügyeletek átszervezéséről – amelynek szakmai koncepcióját ugyancsak a minap lapunk ismertette –, még nem született előterjesztés. A részleteket firtató kérdéseket azzal ütötte el: szakértői anyagok "időnként tucatjával keringenek az államigazgatásban".