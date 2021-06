Már lehet regisztrálni a 12-15 éveseket is oltásra

A regisztrációt a szülőknek van joga elvégezni.

A kormány engedélyezte, hogy megkezdődhessen a 12-15 évesek oltása is - ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a csütörtöki Kormányinfón. Ennek megfelelően már a mai naptól lehet ezt a korosztályt is regisztrálni oltásra a vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt a szülőnek van joga elvégezni, az online regisztráció során meg kell adni a gyermek nevét, életkorát, TAJ-számát, lakcímét és a szülő elérhetőségeit. Pontos és hiánytalan adatok esetén a regisztrációt néhány napon belül érvényesítik és mint minden más érvényesen regisztráló, a gyermeküket beoltatni kívánó szülők is automatikusan tudnak online is időpontot foglalni az oltásra az eeszt.gov.hu honlapon. A 15 év alattiak oltása jelenleg csak Pfizer-vakcinával lehetséges, Pfizer-oltások folyamatosan foglalhatóak a kórházi oltópontokon. Az oltás időpontjára kérjük, hogy a szülők vigyék magukkal a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. Az oltás természetesen önkéntes, arról a szülőnek van joga dönteni. Kérdés esetén javasoljuk, hogy a szülő kérje ki a háziorvos, házi gyermekorvos vagy a gyermek kezelő orvosának véleményét is. Felhívják a szülők figyelmét, hogy 12 év alatti gyermekeket továbbra sem lehet oltani és regisztrációjukat sem fogadják el.