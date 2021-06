Veszített Tiborcz István cége egy online rádióval szemben

Az elsőfokú ítélet szerint a rádió megtarthatja nevés, és a logóját is bejegyezhetik.

Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak az ingatlancége, a BDPST Zrt. csütörtökön első fokon pert vesztett BDPST ROCK Rádióval szemben – írja a 444 . Ennek alapján a netes rádió megtarthatja nevét, valamint másfél éves procedúra után a logójukat is bejegyezhetik védjegyként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál. Szabó Marcell, a rádió ügyvezetője a 444 érdeklődésére elmondta, hogy az ügy a BDPST ROCK Rádió színes védjegyének bejegyzésével indult. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezt lajstromba vette, de a BDPST Zrt. a név nagyfokú hasonlóságára, jó hírnév esetleges megsértésére hivatkozva el akarta érni, hogy ne jegyezzék be azt be. A hivatal elutasította a kérést, az ügy a bíróságon folytatódott, amelyet a rádió nyert meg.