Matolcsyék alapítványai a válság ellenére is szépen gyarapodtak

Magyarország leggazdagabb embere interjút adott az Indexnek, ám az a kérdés kimaradt, hogy mit gondol azokról a felvetésekről, mely szerint ő Orbán Viktor strómanja.

- jelentette ki Mészáros Lőrinc az Indexnek adott interjújában. A felcsúti stróman ezzel a kijelentésével arra a hírre reagált , amely szerint ő jelenleg az ország leggazdagabb embere. Az "üzletember" jelezte, cégei értékét nem elsősorban pénzben méri, hanem azok értékteremtő képességében. Megérti, hogy sokaknak nem tetszik jobboldali kiállása és érthetőnek tartja, ha a Mészáros-csoporton keresztül is támadja az ellenzék a kormányt. A vagyonosodási listáknak nem tulajdonít különösebb jelentőséget, hiszen a miniszterelnök is megmondta, valaki azért fizet, hogy felkerüljön rá, mások meg azért, hogy lekerüljön róla. Arra a felvetésre - mely szerint minden közbeszerzést ő nyer el - azt mondta, ez a "vád" az ellenzéktől és a médiától jön. "Az egy balliberális tévhit, hogy a munkákat odaadják a vállalkozóknak. A munkáink döntő többségéhez nyílt eljárásokkal jutunk, ahol a legkedvezőbb ajánlat győz. A pályázatok 95 százaléka nyílt és hirdetménnyel induló eljárás, amelyen bárki részt vehet. "Én örvendetesnek találom, hogy magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező cég nemzetközi hátterű multikkal tudja felvenni a versenyt" - fogalmazott. Hozzátette, a hozzá köthető cégek a közbeszerzési eljárások kevesebb mint tíz százalékát nyerték el kizárólagosan vagy másokkal társulva "Aki tehát azt állítja, hogy mindent mi viszünk , az nem mond igazat" - jelentette ki. Ezt követően kitért arra is, hogy a kormányváltás előtt ellenséges közegben dolgoztak, mivel akkor folyamatosan kapták az adóhatósági ellenőrzéseket és ellene is többször indult vagyonosodási vizsgálat. Ennek ellenére 2008-ban igen komoly üzleti eredményt tudtak elérni. Meglátása szerint a jelenlegi kormány abban is különbözik a korábbiaktól hogy itt a nem jobboldalhoz köthető tisztességes és tehetséges üzletemberek is megtalálják a helyüket. Ezt követően - konkrétumok említése nélkül megjegyezte - Magyarországon vannak olyan politikai erők, amelyek a multinacionális tőke érdekeinek érvényesítésében érdekeltek. Megjegyezte, "jól látható, hogy a csoporton belül az építőipar részesedése még a 25 százalékot sem éri el. Erre a jellemzően nyílt közbeszerzési eljárásokon elnyert pénzre fogják rá a baloldali megmondóemberek, hogy közpénz felhasználásából származik. Ha megnézzük a hivatalos statisztikákat, láthatjuk, hogy tavaly kb. 4300 milliárd forint volt a teljes hazai építőiparban felhasznált forrás , vagyis a mi csoportunk részesedése ebből alig 7 százalékos. Erre még kis túlzással sem lehet azt mondani, hogy Mészáros mindent visz" - fogalmazott a felcsúti stróman. A Hungest Hotelsnek juttatott 17, 7 milliárdos állami támogatásról szólva azt mondta, a csoport csak a harmadik körös pályázatban tudott részt venni. Az első körben csak a panziókkal, kisebb turisztikai létesítményekkel lehetett pályázni, a másodikban a 100 szoba alatti szállodák indulhattak, és csak az utolsó, harmadik körben jelentkezhettek a több mint 100 szobával rendelkezők. Tehát a Hunguest a sor végén volt, nagyon helyesen, hiszen elsőként a kisebbeket kell megsegíteni.