Jakab Péter: Szombathelyen a Jobbik Ungár Pétert támogatja

Ideiglenes vagy alternatív útvonalakat alakítanak ki a gyalogosok és a biciklisek számára a Lánchíd lezárása miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Jövő szerdától lezárják a Lánchidat, ettől az időponttól kezdve az autók és a BKK járatai mellett a kerékpárral közlekedők sem tudják használni az átkelőt. Gyalog már most sem lehet átkelni. Az autósok és kerékpárosok 2022 végén használhatják újra a hidat, a járdákon pedig 2023-ban lehet legközelebb sétálni - írták a Népszavához is eljuttatott közleményben. Azok számára, akik a budai rakparton szeretnének biciklizni, egy alternatív útvonalat jelölnek ki június 16-tól a Batthyány tér (Vám utca) és a Döbrentei tér között. A párhuzamos utcákhoz a legegyszerűbben a hídfőktől távolabb, a Döbrentei térnél és a Vám utcánál lehet majd átjutni kerékpárral. Akik a hídfőhöz közelebb szeretnének a Duna menti gyalog- és kerékpárútról letérni, a Halász utcánál és közvetlenül a hídfő északi és déli oldalán is lesz erre lehetőségük. A pesti oldalon a kerékpározók az autókkal együtt haladhatnak a Széchenyi téren, ahol szintén jelentősen csökkenni fog a gépjárműforgalom – írta a BKK. A budai oldalon a Lánchíd alatti kis alagutat a gyalogosok sem használhatják június 16-tól, ezért egy ideiglenes gyalogos útvonalat alakítanak ki számukra. A Lánchíd pesti hídfőjénél szintén lezárják a gyalogos alagutat, azonban itt nem lesz kijelölt gyalogos útvonal. Akik erre sétálnak azok a Széchenyi tér megkerülésével érhetik el úti céljukat – közölte a BKK.