Putyin: évek óta nem látott mélyponton vannak az orosz-amerikai kapcsolatok

A vezető gazdasági hatalmak globálisan is jelentős felajánlással akarnak új, ambiciózus fejlődési korszakot nyitni.

A világ máris picit jobb hely lett, mire péntek délután hivatalosan is megnyílt a G7, a világ hét legfejlettebb országának éves csúcstalálkozója. A hatalmak ugyanis egymilliárd dózis Covid-19 elleni vakcinára tettek ígéretet, amivel a szegény országoknak kívánnak segíteni a koronavírus-járvány leküzdésében. A felajánlás fele Joe Biden amerikai elnöktől érkezett. Boris Johnson miniszterelnök az Anglia dél-nyugati csücskéhez közeli Carbis Bay-ben látja vendégül a 2018-as adatok szerint a világ GDP-jének 58 százalékát kitevő államok, továbbá Ausztrália, Dél-Afrika és Dél-Korea vezetőit. A járvány miatt kényszerűen otthon maradt indiai kormányfő virtuális részvevője a rangos összejövetelnek.