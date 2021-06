Disznóöléshez használt elektromos sokkolóval támadt feleségére egy férfi Piliscsabán

Az utcára menekülő nőt a férfi ezután egy késsel a kezében követte.

A pilisvörösvári nyomozók elfogtak egy 59 éves piliscsabai férfit, aki a gyanú szerint először áramot akart belevezetni különélő feleségébe, majd egy késsel akarta őt leszúrni – írja a police.hu . Az 53 éves asszony 2021. június 7-én este ment be segítséget kérni a Pilisvörösvári Rendőrőrsre. A még akkor is rettegő nő elmondta, hogy férje minden ok nélkül, evés közben megtámadta őt hátulról egy házi készítésű elektromos sokkolóval, amelyet disznóöléshez használnak.