Karácsony elmondta, mit fog tenni az első napokban, ha kormányra kerül

Formálisan is startot vett Karácsony Gergely előválasztási kampánya, a főpolgármester a szombati eseményen azt ígérte, ha nyer, jóváteszi azokat a károkat, amelyeket az Orbán-kabinet, valamint az elmúlt 30 év okozott Magyarországnak.

– Mivel az egész életünkre rátelepedett a politika, nagyon nehéz magánembernek maradni. Ezért is volt szükség a 99 Mozgalomra – mondta Karácsony Gergely az általa alakított formáció szombat délelőtti rendezvényén. A „Jóvátétel programbemutató” Karácsony miniszterelnök-jelölti programját bemutató rendezvénysorozat első eleme volt. A budapesti Benczúr Hotelben tartott – de online is követhető – eseményen a főpolgármester hangsúlyozta: „Az a célom, hogy ne lehessen azzal választást nyerni, hogy folytatjuk, de azzal sem, hogy nem folytatjuk.” Karácsony szerint az új kormány legfontosabb feladata, hogy jóvátegye azokat a károkat, amelyeket az Orbán-kabinet, valamint az elmúlt 30 év okozott Magyarországnak. – Orbánék a szemünk láttára rombolták le a köztársaságot és a demokráciát. Ez azért sikerülhetett, mert a két fogalom nem volt elég fontos a társadalom többségének, hiszen a harmadik köztársaság nem szolgálta eléggé az emberek igazságérzetét – mondta. Az esemény moderátora, Osvárt Andrea színésznő – a 99 Mozgalom egyik alapítója – először Sudár Orsolyát, a Jámbor András-féle, baloldali Szikra Mozgalom elnökségi tagját hívta fel Karácsony mellé a színpadra. A történészhallgató szerint az Orbán-kabinet kiszolgáltatottá tette az embereket, amit orvosolni kell. A másik felszólaló, Bod Péter Ákos közgazdász, az MNB volt elnöke a kiváltságosokról beszélt, valamint arról, hogy miért nem tartják a korrupciót a magyarok a legnagyobb problémák egyikének. A szakértő szerint azért, mert hozzászoktunk az elmúlt évszázadokban, de fel kell ismerni: ha nem is azonnal, de a korrupciónak, a lopásnak borzasztó hatásai lehetnek a jövőben. Szombathely szocialista polgármestere, Nemény András az autonómia hiányát tartja az egyik legnagyobb gondnak. Ausztriát hozta fel példának, ahol segítik az önkormányzatokat a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságban. – A magyar kormány viszont szorítja a helyhatóságok nyakát, egyre kevesebb oxigént kapnak. Karácsony erre reagálva azt mondta: az autonómiát nemcsak az önkormányzatoknak, hanem például az egyetemeknek és az egyházaknak is vissza kell adni. Polyák Gábor egyetemi tanár, a Mérték Médiaelemző Műhely alapítója, médiajogász arra jutott: az autonómiát azért sem szereti az Orbán-kormány, mert aki független, az nem függ a pénzosztó hatalomtól.



Karácsony ezután bemutatott kilenc pontot, amelyeket szerinte a kormányváltás után gyorsan véghez lehet vinni:

eltörlik a túlóratörvény – ellenzéki szóhasználatban: a rabszolgatörvényt

az oktatási rendszerből lemorzsolódott, végzettség nélküli fiataloknak megadják a második esélyt: a szakmunkás-oklevél vagy az érettségi megszerzésének lehetőségét

a közmunkabért felemelik a minimálbér szintjére

egyeztetéseket kezdenek a CEU visszatéréséről, visszaállítják az egyetemek autonómiáját, felülvizsgálják az egyetemi modellváltást

kárpótolják az egyházi státuszukat vesztett, intézményfenntartó munkát végző valódi egyházakat

az állami iskolák támogatását felemelik az egyházi iskolák támogatásának szintjére, biztosítják a helyi közösségeknek az irányítási autonómiát a közoktatásban

felülvizsgálják az állami földprivatizáció folyamatát és eredményeit

újraszabályozzák a trafikpiacot, hogy bárki nyithasson trafikot

kárpótolják a rokkantnyugdíjasokat

A főpolgármester prezentációja második részében az "elhibázott válságkezelés jóvátételének" kilenc pontját ismertette:

újraindítási támogatást nyújtanak a bajba jutott kisvállalkozásoknak

a bajba jutott kisvállalkozásoknak 2 év mentességet biztosítanak a szociális hozzájárulási adó fizetése alól

az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát 9 hónapra emelik, és azon munkavállalókat, akik a koronavírus-válság idején veszítették el munkájukat, és 3 hónapnál hosszabb ideig voltak munkanélküliek, visszamenőleg támogatják az álláskeresési járadék összegével

a járvány során igénybe vett táppénzt utólag kiegészítik a munkavállalók számára 100%-ra

az egészségügyi dolgozókat 500 ezer forintos egyszeri támogatásban részesítik

a szociális dolgozókat 500 ezer forintos egyszeri támogatásban részesítik

kárpótolják az önkormányzatokat az elvont iparűzési és gépjárműadó bevételek kieséséért

eltörlik a különleges gazdasági övezeteket

bevezetik a Tiborcz-adót és a Mészáros-adót

Karácsony Gergely ígérete szerint mindezekre meglesz a forrás is, többek között az uniós helyreállítási alapból.