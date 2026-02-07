Az ellenzéki pártvezető szerint egy működő és emberséges Magyarország alapját fekteti k le.
Legalábbis ha jólétet és tisztességes életet akarunk a magát baloldalinak és zöldnek tartó ellenzéki pártszövetség szerint.
Formálisan is startot vett Karácsony Gergely előválasztási kampánya, a főpolgármester a szombati eseményen azt ígérte, ha nyer, jóváteszi azokat a károkat, amelyeket az Orbán-kabinet, valamint az elmúlt 30 év okozott Magyarországnak.
Meglepetésvendége lett az MSZP szombati programbemutató nagygyűlésének: az eredetileg bejelentett programhoz képest Molnár Gyula pártelnök után Karácsony Gergely, a Párbeszéd miniszterelnök jelöltje, zuglói polgármester lépett a pódiumhoz és lényegében bejelentkezett az MSZP miniszterelnök jelöltjének.