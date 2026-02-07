Karácsony elmondta, mit fog tenni az első napokban, ha kormányra kerül

Formálisan is startot vett Karácsony Gergely előválasztási kampánya, a főpolgármester a szombati eseményen azt ígérte, ha nyer, jóváteszi azokat a károkat, amelyeket az Orbán-kabinet, valamint az elmúlt 30 év okozott Magyarországnak.