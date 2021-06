Harangozó Tamás szerint Molnár Gyula pályafutása véget ért az MSZP-ben

Molnár Gyula, ha nyer az előválasztáson és 2022-ben is, akkor a tervek szerint a DK parlamenti frakciójába ülne be.

Molnár Gyulát, a Magyar Szocialista Párt korábbi elnökét indítja Újbudán a Demokratikus Koalíció jelöltként az ellenzéki előválasztáson – derült ki a szombat reggeli sajtótájékoztatón, ahol a DK miniszterelnök-jelöltje, Dobrev Klára bemutatta a párt két jelöltjét. A szocialista politikus, ha nyer az előválasztáson és 2022-ben is, akkor a tervek szerint a DK frakciójába ülne be a parlamentben. A párt dél-budai jelöltje Gy. Németh Erzsébet, jelenlegi főpolgármester-helyettes. Dobrev Klára elmondta, hogy nagyon büszke arra, hogy a DK parlamenti frakcióját két erős barátja fogja erősíteni. Megjegyezte, hogy minél több nőt bátorítanak ara, hogy merjenek politikai szerepet vállalni azért tenni, hogy Magyarország jobb ország legyen. Emlékeztetett arra, hogy Molnár Gyula nyolc évig volt polgármester, és nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy a frakciójukhoz csatlakozna. Úgy fogalmazott, hogy olyan jelöltekre van szükség, akik ismerik a helyi problémákat, az emberek között élnek, tudják, mire van szükségük a helyieknek, és a parlamentben is az embereket fogják képviselni. Szavai szerint elkezdhetnek közösen küzdeni azért, hogy 2022-ben és azt követően lépésről lépésre, darabokra bontsák a NER rendszerét. Molnár Gyula közölte, hogy nem a pártok szépségversenye lesz az előválasztás, hanem sokkal inkább személyiségek és teljesítmények csatája, ő erre készül. Célja, hogy egy 21. századi Magyarországot építsenek. Gy. Németh Erzsébet szerint Molnár Gyulával erősödik a DK frakciója. Úgy fogalmazott, hogy ha 2018-ban is ilyen széles összefogás lett volna, akkor akár a kormánypárti kétharmadot is meg lehetett volna akadályozni, és ha nincs fideszes kétharmad, akkor ma kicsit jobb helyzetben lenne az ország.