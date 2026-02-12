Karácsony megtartaná a külhoni magyarok választójogát

A magyar baloldal egy új típusú viszonyt akar kialakítani a kárpát-medencei magyarsággal, amely a szerzett jogok megtartásán és a támogatáspolitika átláthatóságán alapul - hangoztatta Molnár Gyula, az MSZP elnöke szombaton Marosvásárhelyen, Karácsony Gergellyel, a Párbeszéd és az MSZP miniszterelnök-jelöltjével, és Markó Bélával, az RMDSZ volt elnökével közösen tartott sajtóértekezletén.