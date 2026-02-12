A politikus bejegyzése szerint amúgy is sokat dolgozott együtt Gyurcsány Ferenc pártjával.
Molnár Gyula sokáig a párt meghatározó politikusa volt, éveken át irányította a XI. kerületet, több ciklusban dolgozott parlamenti képviselőként, 2016-tól 2018-ig pedig vezette is a szocialistákat.
Lehet más párt jelöltjeként indulni, de ez az MSZP közösségének elhagyását jelenti - deklarálta az elnökség.
A volt elnök viszont nem tervezi, hogy elhagyja a szocialista pártot.
Molnár Gyula, ha nyer az előválasztáson és 2022-ben is, akkor a tervek szerint a DK parlamenti frakciójába ülne be.
Az MSZP leköszönt elnöke azt javasolja, hogy pártja és a Párbeszéd frakciószövetségként dolgozzon az Országgyűlésben. Molnár Gyula közölte azt is: a június 16-ra tervezett kongresszuson nem indul újra az elnöki posztért - informál az MTI.
Az MSZP elnöke azt kéri a választóktól, szavazataikkal váltsák le a kormányt. Molnár Gyula csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet az elmúlt nyolc hétben nyilvánosságra került, a Fideszhez köthető ügyekre, "Orbán tizenegyére" - idézte a pártelnököt az MTI.
Hivatalos az MSZP és a Párbeszéd szövetsége, Karácsony Gergely a miniszterelnök-jelölt, a liberálisok is csatlakoztak, a lista nem mindenkinek tetszett - ez történt az MSZP kongresszusán. A fő képre kattintva galéria nyílik! FOTÓK : Vajda József
A magyar baloldal egy új típusú viszonyt akar kialakítani a kárpát-medencei magyarsággal, amely a szerzett jogok megtartásán és a támogatáspolitika átláthatóságán alapul - hangoztatta Molnár Gyula, az MSZP elnöke szombaton Marosvásárhelyen, Karácsony Gergellyel, a Párbeszéd és az MSZP miniszterelnök-jelöltjével, és Markó Bélával, az RMDSZ volt elnökével közösen tartott sajtóértekezletén.
A Magyar Liberális Párt, az MSZP és a Párbeszéd nem fogja megengedni, hogy Magyarországon felszámolják az önkormányzati rendszert - jelentette ki a Liberálisok elnöke kedden Budapesten sajtótájékoztatón.
A jövőt építse, ne a múltat - mindössze ennek a kritériumnak kell megfelelnie, annak a szervezetnek/pártnak, amelyik csatlakozni akar az MSZP és a Párbeszéd szövetségéhez. Mert a többség nem lehet kisebbségben.
Az MSZP szerint kizárólag közös listán alapuló ellenzéki szövetségben lehet győzelmet aratni a jövő évi parlamenti választáson - írja az MTI tudósításában.
Az MSZP meg akar és meg is fog állapodni politikai partnereivel a jövő évi parlamenti választásra - ezt mondta az MTI tudósítása szerint a szocialista párt elnöke egy Budapesten tartott konferencián.
Van köze az ellenzék mai önsorsrontó állapotának ahhoz, hogy elindítottam a Radikális Európai Demokraták (RED) mozgalmat – jelentette ki a Népszavának Ujhelyi István.
Az igazi segítség kis lépésekkel kezdődik címmel az MSZP karácsony előtti országos karitatív akciót indít - közölte az ellenzéki párt elnöke szombaton, Budapesten, a XI. kerületi Bikás parknál tartott sajtótájékoztatón.
61 éve, október 23-án a magyar nép nemet mondott egy elnyomó, keleti diktatúrákat kiszolgáló hatalom zsarnokoskodására. Október 23-a olyan nemzeti emléknap, amelyre joggal lehet minden magyar büszke: megmutattuk, hogy összetartással néhány nap alatt eltakarítható minden hatalom, amelyről bárki azt hihette, hogy évtizedei vannak hátra - emlékeztet Molnár Gyula, az MSZP elnöke lapunkhoz eljuttatott közleményében.